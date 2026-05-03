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世界杯2026‧列强点评│摩洛哥星将勇锐再有新星涌现 世杯有力再创惊喜

足球世界
更新时间：09:00 2026-05-03 HKT
发布时间：09:00 2026-05-03 HKT

摩洛哥在上届世界杯惊喜取得第4名后，阵中多位星将一帆风顺，夏基美和马沙拉奥等于豪门球会已成为主力。而该国的青年梯队之后在各项大赛又接连取得好成绩，为摩洛哥大军提供源源不绝的新血。这支北非球队整体实力比4年前更上一层楼，今届有力再创佳绩。

去届世杯夺殿军货真价实

上届卡塔尔世界杯摩洛哥以黑马姿态勇夺殿军，在有「非洲哥迪奥拿」之称的列格古领军下，16强及8强接连淘汰西班牙及葡萄牙，过程货真价实。当年多位骨干成员，在过去4年间一帆风顺，右闸兼队长夏基美是巴黎圣日耳门必然主力；马沙拉奥亦在曼联持续有好表现。而23年才转籍加入摩洛哥的巴谦戴亚斯，近3年在皇家马德里已抢得正选席位，与夏基美和马沙拉奥一起撑起摩洛哥。

梯队同出彩供应优质新星

而摩洛哥受惠于多支梯队在不同国际大赛取得佳绩，有多位新星加入令实力更强。去年U20代表队赢得世青杯，当中有3位成员在3月份的国际赛期中升级上国家队，分别是右翼基森美耶辛尼及前锋耶辛萨比利。此外，该国亦在2024巴黎奥运夺得男足铜牌，多位成员包括艾利斯宾沙希、艾简奴斯和达加连尼等，现时亦已成为大国脚常规人选。摩洛哥比起4年前人脚更平均，有力于C组与巴西竞逐小组冠军，亦有望在淘汰赛交出惊喜表现。

摩洛哥世界杯C组赛程

日期    开赛时间(香港时间)    对手
14-06    早上6:00    巴西
20-06    早上6:00    苏格兰
25-06    早上6:00    海地

摩洛哥焦点球员

夏基美
位置：后卫
出生日期：04-11-1998
效力球会：巴黎圣日耳门
国际赛上阵/入球：84场/11球

摩洛哥右闸夏基美。路透社
摩洛哥右闸夏基美。路透社

马沙拉奥
位置：后卫
出生日期：04-11-1997
效力球会：曼联
国际赛上阵/入球：38场/2球

摩洛哥守将马沙拉奥。路透社
摩洛哥守将马沙拉奥。路透社

巴谦戴亚斯
位置：中场
出生日期：03-08-1999
效力球会：皇家马德里
国际赛上阵/入球：24场/13球

摩洛哥锋将巴谦戴亚斯。法新社
摩洛哥锋将巴谦戴亚斯。法新社

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