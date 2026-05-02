港超联争取标组｜帕特华维迪复出即梅开二度 大埔3:0大胜杰志收5连胜

港超联争标组大埔周六在大埔运动场对杰志，今战大埔迎来添姆高夫斯基和帕特华维迪复出，立即见成效，帕特华维迪上半场即梅开二度，最后加上费兰度一球精妙角球破网，助大埔3:0大胜杰志。

大埔开波仅3分钟就有伊高沙托尼传中，帕特华维迪禁区顶接应起脚破网为球队先开记录，仅过10分钟再有帕特维迪建功，接应费兰度边路传中身顶入，梅开二度助大埔半场领先2:0。

易边后「蓝鸟」开始增加攻势，53分钟就先有林柏燃右路传中祖连奴头锤接应，但从网边擦过偏出，67分钟反而大埔再开记录，有费兰度罚球右路起脚，在无其他人接触下直接破网，助大埔3:0扩大优势，在临完场前79分钟杰志有重大机会，阿祖安接应郑展龙顶中，可惜门前射偏未能助蓝鸟开记录，最终大埔亦击败杰志收5连胜。

记者/摄影:魏国谦