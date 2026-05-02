中超│陈晋一入世界波 连续2轮士哥9场入3球 惜上海申花被逆转负成都蓉城

上海申花的港将陈晋一在周五中超射入世界波，连续2轮士哥之余，联赛开季头9场入3球风头一时无俩。然而今场一度领先两球的申花，在补时连失2球，最终被榜首的成都蓉城逆转输2:3。

陈晋一左脚劲射开纪录 9轮入3球

面对榜首的成都蓉城，上海申花开赛就踢得虎虎生威，左闸陈晋一更先开纪录。这名23岁港将于16分钟接应特谢拉的横传，控定后在禁区外左脚劲射破网，连续2轮中超取得入球。「一仔」的队友古尔于38分钟亦有进帐，助申花领先两球，但他们于换边前被敌将菲腊比施华倒挂破网，被追成较接近纪录，到下半场补时阶段后防更接连犯罪行错，被菲腊比和威灵顿施华各入一球，最终输2:3，5连胜走势告一段落，亦是球队自2013年8月以来首次于中超领先2球的情况下倒输。

「一仔」与亚历斯祖上演港将边路对决

陈晋一未能以胜仗祝贺士哥，但他今季脚风大顺，中超开季头9轮攻入3球，并列为队中3号射手，仅次于7球的拉达奥和5球的古尔。值得一提，成都蓉城于62分钟换入右闸亚历斯祖，与「一仔」上演港将边路对决，后者领军全取3分保住榜首席位告终。