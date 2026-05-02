英超│列斯联3:1般尼 累积43分历史证明够分护级

周五英超独脚戏，列斯联主场3:1轻取笃定降班的般尼，取得护级关键3分。该队完成这场第35轮的比赛后，累积至43分，比18位踢少一场的热刺多9分，数字上仍未肯定上岸，但英超历史上从未有43分的球队需要降班，从过去的历史显示他们已「够分」护级。

列斯联领先18位热刺9分

今场列斯联凭中场安东史达治、前锋卡维特利云和锋将诺亚奥卡科各入一球，3:1击败末段由卢姆泰查奥拿破蛋的般尼，将联赛不败走势增至6场，期间收录3胜3和。列斯完成今场后将积分增至43分，暂时压过纽卡素升上14位，同时比明晚才出战的热刺多9分，数字上虽未百分百确保上岸，但已接近护级成功。

英超从未有球队43分要降班

再者英超历史上从未有球队取得43分或以上需要降班，数据证明他们已「够分」完成护级任务。而球队成功走出之前的低迷走势，锋将诺亚奥卡科应记一功，连同今仗他在过去7轮英超收录6入球1助攻，相反头21次于联赛出场只入2球，表现脱胎换骨。