英超｜专家小组裁定加比尔头撞夏兰特应被逐 VAR当时未有介入决定正确

英超赛会的独立判决小组（Key Match Incidents Panel）近日作出裁决，认定阿仙奴后卫加比尔马加希斯（Gabriel Magalhaes）在4月19日对阵曼城的天王山之战中，头撞对方前锋艾宁夏兰特（Erling Haaland）的动作，理应被直接红牌驱逐离场。这一「迟来的判决」，再次引发了关于球证执法及球员应否「插水」的激烈讨论。

阿仙奴的加比尔马加希斯(左)，全场紧钉曼城的艾宁夏兰特(右)。路透社

加比尔马加希斯(中)头顶艾宁夏兰特(右)，球证(左)只轻判黄牌。法新社

加比尔马加希斯(左)头顶艾宁夏兰特(右)，球证只轻判黄牌。美联社

加比尔马加希斯(左)头顶艾宁夏兰特(右)，球证只轻判黄牌。美联社

球证仅出示黄牌 VAR未有介入

在该场关乎冠军谁属的关键大战中，加比尔与夏兰特发生激烈口角，期间加比尔有一个明显的头部前倾动作，撞向夏兰特。然而，当值球证安东尼泰莱（Anthony Taylor）在近距离观察后，认为加比尔的动作「不具过度的侵略性或暴力」，仅向其出示了一面黄牌。由于球证已明确表示自己看到了整个过程，VAR球证亦难以介入并推翻其判决。

专家小组：构成暴力行为

然而，在赛后覆核中，由五人组成的英超独立判决小组，以三比二的投票结果，裁定球证泰莱的判决过于宽松。小组认为，加比尔额外的头部前倾动作，已构成了暴力行为，应被罚红牌。

不过，尽管裁定应为红牌，但小组中亦有四名成员认为，由于当值球证已清楚看到事件并作出判决，VAR不作介入的决定是正确的。

夏兰特「君子风度」反成全对手

若加比尔当时被直接逐离，他将会面临三场停赛的处罚，这无疑会对阿仙奴的争标之路，构成沉重打击。事件中，夏兰特在被头撞后，并未有顺势倒地，其「君子风度」反而「帮助」了对手逃过一劫。

曼城主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）对此便大感不满：「我知道夏兰特的行为。我想起了洛迪对阵诺定咸森林时的情况，对手是一位『伟大的艺术家』（指插水），结果洛迪被罚停赛三场。夏兰特没有这样做，但这是球证的决定。」

夏兰特本人亦直言：「如果我像其他人一样倒下，那肯定是一张红牌。但这不是我会做的事，我父亲教我要站起来。」这位挪威神锋的「老实」，最终令加比尔避过了一劫，亦为今季激烈的英超争标战，留下了具争议性的一笔。