港超联争标组｜丹尼尔入球后指天悼祖父 姚浩明首次生日入波感难忘

东方劳动日出击，港超联争标组在旺角大球场斗高力北区，最终东方以3:1击败北区收3连胜，建首功的丹尼尔入球后指天，他表示是为了悼念自己受伤期间过身的祖父，而姚浩明则表示首次在生日出战，兼且入到波感到难忘。

丹尼尔入波一个指天的庆祝动作纪念已故祖父。摄影：魏国谦

丹尼尔坦言球队暂时不需要他，所以也不会留在东方。摄影：魏国谦

丹尼尔入波纪念已故祖父 来季去向未明

丹尼尔上半场为东方打开记录，亦是在他受伤相隔1年多后首个入球，他赛后表示：「很开心终于可以入球，自我受伤以来已经一年多，我都没有入球，好高兴终于有入球，亦为球队全取三分感到高兴。」而他入球后有一个指天的庆祝动作，丹尼尔表示是为了纪念已故的祖父：「因为在我动手术后大约三天我的祖父去世，所以这球是献给他。」而对于来年去向，他则坦言球队暂时不需要他，所以也不会留在东方，但暂时也未和去向如何。

姚浩明表示来季去向未知。摄影：魏国谦

今日「牛一」的姚浩明后备上阵，兼在尾段埋斋助力球队以3:1获胜。摄影：魏国谦

姚浩明生日入波感难忘

今日「牛一」的姚浩明后备上阵，兼在尾段埋斋助力球队以3:1获胜，被问到生日入球的感觉时他表示：「好开心，始终都系今季第一球，同埋喺自己生日入波都系第一次。其实落到场个感觉落到场都系一样，落到场都希望赢，加埋一个特别嘅日子入波就难忘啲。」他而提到今季在东方从卢比度和明奴托利斯学到很多，对自己的教练工作亦有帮助，提到来季去向：「来季去向未知，可能专注返教练生涯，或者如果有球队需要我再睇下点。」

记者/摄影：魏国谦