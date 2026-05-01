英超｜护级失败即「斩帅」！ 般尼辞退柏加力邀比拿美回归执教

般尼重返英超仅一季便再次不幸降班，球会在护级失败八天后，在周三宣布已与领队史葛柏加（Scott Parker）达成共识，双方同意解约。据英国传媒报导，般尼已将锁定现任威尔斯国家队主帅，兼球队前助教比拿美（Craig Bellamy）为新帅目标，期望能说服他「回巢」，带领般尼在下季的英冠重新出发。

战绩惨淡 柏加「和平分手」

般尼在4月22日以0:1不敌曼城后，正式宣告英超护级失败，这是他们近三季内第二次降落英冠。球队今季在联赛中，34场仅取得4胜，最近8场比赛更只取得1分，战绩惨不忍睹。此外，他们在本土杯赛中，亦分别被来自英甲的球队淘汰，表现令人失望。

柏加在2024年7月接掌般尼，并在首季便带领球队以英冠亚军的身份，成功重返英超。对于离任，他表示：「在过去两年，能带领这家伟大的球会，是一种巨大的荣幸。我享受我们共同旅程的每一刻，但感觉现在是双方朝不同方向前进的正确时机。」

签比拿美需付70万镑解约金

据悉，般尼视比拿美为接任的理想人选。比拿美曾在前主帅高柏尼（Vincent Kompany）麾下，于般尼担任教练，对球会有一定程度的了解。然而，般尼要成功招揽他，却面临两大阻力。首先，比拿美目前非常享受其在威尔斯国家队的工作，并对能带领球队出战2028年由英国及爱尔兰合办的欧国杯，感到非常期待。其次，据报他对般尼现有的阵容，以及今夏可能需要进行的大规模重建工作，抱持一定的保留态度。此外，若要从威尔斯足总手上「抢人」，般尼将需要支付至少70万英镑（约690万港元）的解约金。

谢拉特亦为传闻人选

除了比拿美外，另一位传奇球星谢拉特（Steven Gerrard）亦被指与帅位扯上关系，但据报双方并未有正式接触。目前，球会已任命助教米克积逊（Mike Jackson）为看守领队，直至球季结束。他将会带领球队，完成余下的四场联赛。