世界杯2026｜FIFA主席恩芬天奴派定心丸：伊朗肯定会参赛！

正当外界对伊朗能否顺利参加今夏在美国、加拿大及墨西哥举行的世界杯，抱持怀疑态度之际，国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在周二的FIFA大会上，一锤定音，坚称伊朗「肯定会」参加今届赛事，并呼吁各界应以足球团结世界，而非制造分裂。

伊朗足总主席被拒入境加拿大

早前，原定前往加拿大温哥华出席FIFA大会的三人伊朗足协代表团，在抵达多伦多机场时，其中一人（据报为足总主席Mehdi Taj）被拒绝入境。其余两人为表抗议，亦选择不出席大会。此事件，令伊朗参赛的前景再次蒙上阴影。

据报，Mehdi Taj曾是伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的指挥官，而加拿大自2024年起，已将该组织列为恐怖主义实体。尽管加拿大政府曾向他发出临时居民许可证，但最终似乎被撤销。

恩芬天奴：我们必须团结

然而，FIFA主席恩芬天奴在会上，对伊朗的参赛资格，表达了坚定的支持。他说：「让我一开始就直接确认，伊朗肯定会参加2026年FIFA世界杯。原因很简单，因为我们必须团结，我们必须将人们聚集在一起。」

他续说：「世界上已经有足够多的问题，有足够多的人试图在世界各地制造分裂。如果没有人尝试团结，我们的世界会变成怎样？我们必须这样做，而我们有这个机会。」

美伊或在32强碰头

伊朗今届世界杯被编入G组，将会先后对阵新西兰、比利时及埃及，其中两场分组赛将会在美国洛杉矶举行。若伊朗与美国均在各自的小组中，以次名出线，两国将会在32强的淘汰赛中碰头，重演2022年卡塔尔世界杯分组赛的对决。

尽管恩芬天奴信心满满，但外界仍担心，伊朗代表团在今夏入境美国时，可能会遇到类似的阻滞。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）上周曾表示，欢迎伊朗球员参赛，但暗示其足总的部分成员，可能会遇到困难。

恩芬天奴宣布竞逐连任

此外，恩芬天奴亦在会上，首次正式宣布将会在明年的FIFA大会上竞逐连任，寻求其第三个完整任期。这位瑞士籍意大利裔律师，自2016年接替白礼达（Sepp Blatter）以来，已担任FIFA主席多年，若成功连任，其任期将可能长达15年。