欧霸杯｜安达臣「收山脚」逃红牌 艾马利怒轰VAR：你在哪里？(有片)

阿士东维拉在周四的欧霸杯四强首回合中，作客以0:1不敌诺定咸森林，晋级决赛的形势，蒙上了一层阴影。然而，赛后最引人关注的并非比赛的胜负，而是维拉主帅艾马利（Unai Emery）对VAR（视像助理球证）执法标准的强烈不满。他怒斥VAR对艾利诺安达臣（Elliot Anderson）向奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）施以「收山脚」竟然毫无表示，并要求欧洲足协就此作出解释。

Elliot Anderson tackle vs Ollie Watkins (no foul or card)😳



A good demonstration of Portuguese refereeing. Tiago Martins is a shit referee and an even worse VAR referee. I genuinely don't know why he keeps getting high profile games. pic.twitter.com/CYs2dv7Hbq — The Bench Guy ❁ 🌉 (@ThatBenchGuy) April 30, 2026

屈坚斯差点被踢断脚

事发于上半场中段，森林中场艾利诺安达臣在一次拼抢中，以一记极其危险的「鞋钉送」飞铲，直接踢向维拉前锋奥尼屈坚斯的脚踝。从比赛画面可见，屈坚斯的脚踝几乎被踢至变形，场面触目惊心。然而，球证对此仅作口头警告，而负责VAR的球证，亦未有介入。

VAR介入十二码却无视「收山脚」

讽刺的是，在下半场，VAR却就一个相对轻微的手球犯规，介入了比赛。当时，森林的传中球击中了维拉后卫卢卡斯迪治尼（Lucas Digne）的手臂，VAR随即提示球证，最终判罚了十二码，并由基斯活特（Chris Wood）一射中鹄，攻入全场唯一入球。

同样是VAR，却对两次关键判决，采取了截然不同的标准，令艾马利在赛后大发雷霆。「这是一个巨大的错误，因为屈坚斯的脚踝差点就断了！这是VAR的责任。我不明白，他必须给我们一个解释，因为这太疯狂了。VAR，你在哪里？」

他补充说：「当然，场上的球证没有看到，但那样的动作可以踢断他的脚踝，这是如此明显。我百分之百支持VAR，但我们必须以正确的方式管理它。如果VAR是公平的，它才有意义。」

维拉总监社交媒体表达不满

维拉的足球总监亦在社交媒体上，对VAR的判决表示不满：「如果VAR是来帮助足球，带来正义的。如果VAR就那个十二码，提点了球证，为什么他们至少不去检查一下安达臣的红牌动作？今晚VAR球证犯下了一个巨大的错误，它没有帮助到场上的球证。我相信欧洲足协的球证部门，也会同意我们在这个不公平的情况下的看法。」

两队将会在下周，移师维拉公园球场，进行次回合的生死战。首回合的争议判决，无疑为这场对决，增添了更多的火药味。