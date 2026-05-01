欧联｜巴黎圣日耳门后卫夏基美大腿受伤 无缘对拜仁次回合生死战

巴黎圣日耳门官方证实，主力右后卫夏基美（Achraf Hakimi）因右大腿受伤，将缺席对阵拜仁慕尼黑的欧联4强次回合赛事，预计需休战数周。

夏基美将可赶及在世界杯前复出。法新社

PSG将于下周三与拜仁再战。法新社

夏基美肯定缺席下周三的欧联次回合赛事。法新社

这名27岁的摩洛哥国脚，是在周二首回合以5：4击败拜仁的激战中受伤。尽管夏基美踢足90分钟，但赛后检查显示伤势不轻。PSG发声明表示，夏基美将缺席未来几周的比赛，这意味着他肯定错失周三作客安联球场的关键战。若PSG能保住领先优势杀入决赛，他才有望在5月30日的欧联决赛复出，硬撼马德里体育会或阿仙奴的胜方。夏基美今季深受伤患困扰，去年11月亦曾在欧联联赛阶段斗拜仁时，因严重扭伤脚踝休战两个月。

无碍世界杯征途

虽然缺席欧联大战对PSG影响极大，但对摩洛哥国家队而言则是虚惊一场。医疗团队预计夏基美能赶及于2026年世界杯前康复，并以队长身份领军出征。夏基美至今已为国家队上阵95次，是摩洛哥夺得2022世界杯殿军及2025非洲杯亚军的绝对功臣。