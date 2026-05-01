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欧霸｜基斯活特一箭定江山　森林1：0险胜维拉拔头筹

足球世界
更新时间：06:06 2026-05-01 HKT
发布时间：06:06 2026-05-01 HKT

诺定咸森林于周四晚的欧霸杯4强首回合，凭前锋基斯活特在下半场射入关键12码，主场以1：0小胜阿士东维拉。这场「英超内战」充满戏剧性，森林带著一球优势，下周将作客维拉公园球场争夺决赛席位。

上半场双方互有攻守，维拉门将达米安马天尼斯（Emi Martinez）表现神勇，于33分钟在白界线上救出伊戈捷西斯（Igor Jesus）的近射。森林门将史堤芬奥迪加（Stefan Ortega）亦不遑多让，先后救出泰利文斯（Youri Tielemans）及奥利屈坚斯（Ollie Watkins）的射门，力保不失。两队半场互交白卷。

迪治尼在禁区内犯下天条一刻。（美联社）
迪治尼在禁区内犯下天条一刻。（美联社）
基斯活特主射12码，替森林一箭定江山。（美联社）
基斯活特主射12码，替森林一箭定江山。（美联社）
维拉领队艾马利赛后感到相当失望。（美联社）
维拉领队艾马利赛后感到相当失望。（美联社）

迪治尼手球送礼

今场转捩点出现在71分钟，维拉后卫卢卡斯迪治尼（Lucas Digne）在皮球疑似出界之际，竟举起双手阻挡皮球。经VAR介入后，证实皮球当时并未完全出界，球证判罚12码。基斯活特操刀一箭定江山，最终森林保持1：0胜果完场，主帅域陀佩雷拉（Vitor Pereira）先赢一仗。

这场落败对争标热门维拉打击甚大。主帅艾马利（Unai Emery）执教生涯曾四度夺得欧霸冠军，今次仅是他近28场欧霸赛事的第2场败仗。维拉队长屈坚斯赛前曾直言，这可能是球队目前班底争夺锦标的最后机会，若次回合未能翻盘，维拉恐再次与冠军无缘。

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