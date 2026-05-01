世界杯2026‧列强点评│世杯常客瑞士突破16强有阻力 新星文森比成关键
更新时间：09:15 2026-05-01 HKT
发布时间：09:15 2026-05-01 HKT
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瑞士连续6届跻身世界杯决赛周，主力框架与4年前相若，要在整体实力平平的B组脱颖而出难度不大，但亦因为阵容变化不大，晋级后想突破16强樽颈有一定阻力。恰巧球队有中场多面手文森比等年轻新星冒起，他们能否在大赛中持续进步，将成球队能否突破框架的关键。
瑞士实力与欧洲一线相距不远
两年前的欧洲国家杯，瑞士16强轻取意大利，8强与英格兰斗至互射12码才饮恨，可见其实力与欧洲一线劲旅相距不远。他们于世杯外以6胜2和不败的姿态，压过科索沃、斯洛文尼亚和瑞典出线，期间只失2球具说服力，今届决赛周面对加拿大、波斯尼亚和卡塔尔，应可轻松过关。
连续3届16强止步
然而进入32强淘汰赛才是真正考验，球队胜在稳定性高，耶坚领军已第5年，球队的主力框架变化不大，以3月友赛阵容为例，大部分都是经验丰富的老将，包括列卡度洛迪古斯、费奥拿、比列安保路、文奴尔艾简治、格列沙卡等。当在较后阶段面对较强的对手时，未必有突破的能力，或步过去3届于16强出局的后尘。
新星冒起成突破樽颈关心
幸好球队中前场有多位新星正在冒起，包括10场国际赛收录3球的弗赖堡中场多面手文森比、诺定咸森林锋将丹尼杜耶等，如他们首战世杯持续进步，仍有望突破樽颈。
瑞士世界杯B组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
13-06 深夜3:00 卡塔尔
18-06 深夜3:00 波斯尼亚
24-06 深夜3:00 加拿大
瑞士焦点球员
文奴尔艾简治
位置：中坚
出生日期：19-07-1995
效力球会：国际米兰
国际赛上阵/入球：79场/4球
格列沙卡
位置：中场
出生日期：27-09-1992
效力球会：新特兰
国际赛上阵/入球：144场/16球
丹尼杜耶
位置：翼锋
出生日期：25-10-2000
效力球会：诺定咸森林
国际赛上阵/入球：29场/6球
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