港足│国际足协新增东盟杯 传香港举办二级比赛 港足或参赛

著名足球专页《Asean Football》今日(30日)报导，国际足协与东南亚足协确定举办东盟杯(FIFA ASSEAN Cup)，安排于国际足协的赛期内举行。首届比赛在今年上演，预计安排于9月中旬至10月初的新国际赛期举行，印尼主办一级比赛；香港就会举办二级比赛，港足有望受邀参加。

成立东盟杯 首届二级赛事传在香港主办



国际足协与东南亚足协早前已确认会主办东盟杯，赛事分为两个等级。专门发布东南亚足球消息的Facebook专页《Asean Football》表示，国际足协与东南亚足协周三在FIFA周年大会上签署备忘录，正式确定东盟杯的比赛形式，国际足协主席恩芬天奴将会正式公布。

据报首届东盟杯将于今年举行，预计安排在9月21日至10月6日的新国际赛期上演，一级比赛由印尼举办，二级比赛则由香港主办，如果落实，港足将会以受邀身份参加比赛。由于多场比赛将同时举行，预计将会安排在启德主场馆、香港大球场、旺角场和小西湾运动场上演。

暂时未知一级和二级赛事的编配，预计会以世界排名划分。参赛的11个东盟成员国，以及受邀参赛的港队，平均分成两级，第一级预计是印尼、泰国、越南、马来西亚、菲律宾和新加坡；二级则有香港、汶莱、柬埔寨、老挝、缅甸和东帝汶。

国际足协恩芬天奴将会公布详情

目前东南亚足协亦有举办相似的比赛，就是由1996年起的东盟足球锦标赛。此赛每2年举办一次，2007年曾新增一届比赛，至今已有14届，今年将举办第15届，于由以往的年尾改为7月尾至8月举行，此赛事是在国际足协官方国际比赛日之外上演。而国际足协希望仿傚中东及北非地区举办的阿拉伯杯，在东南亚地区举办杯赛，最终成为东盟杯，但未知会否直接取代东盟足球锦标赛。