西甲│皇马揾高普出山 准高层却奥斯做说客

皇家马德里的新帅人选又有新进展，消息指他们希望邀请前利物浦领队高普出山执教，已派出前球队中场却奥斯做说客，如果前者表达兴趣后，会立即展开求购行动。知情人士透露，却奥斯几近确定会加入皇马管理层，球会希望关系极佳的却奥斯和高普能够合作，成为球队未来的蓝图。

皇马希望邀请前利物浦领队高普出山执教。法新社

皇马想邀请高普出山

西班牙媒体《阿斯报》报导，皇马对却奥斯和高普这个德国组合十分有兴趣，愿意倾尽全力得到两人，当中曾效力球会10年的却奥斯，加入管理层成为体育范畴重要一员，只是时间问题，他虽然仍未正式加入团队，但现时已开始向主席佩雷斯汇报工作，最新的任务正是游说高普出山接过皇马主席一职。

皇马现时主帅艾比路亚。美联社

却奥斯探路 视这德国组合为未来发展蓝图

高普目前于红牛集团出任全球足球总监，银河舰队未知他是否有意重返教练岗位，所以委派与他关系极佳的却奥斯先行探路，得知其意愿后，再作出进一步行动。消息指如果高普表达兴趣，皇马就会立即启动所有后续工作，包括正式接洽、合约谈判、技术规划等。皇马认为却奥斯出任体育层面管理职位；高普做教练，可以令球会未来多年发展无忧。