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沙特联│C朗拿度收录生涯第125个头槌入球 但因一事被「辣㷫」 赛后开火闹年轻球员

足球世界
更新时间：14:41 2026-04-30 HKT
发布时间：14:41 2026-04-30 HKT

周三沙特阿拉伯联赛，艾纳斯主场2:0击败吉达艾阿里，收录职业生涯第125个头槌入球的C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)，距离夺取登陆沙特球坛后首个冠军之路，又迈进了一步。然而这名葡萄牙巨星没有因为夺冠在即而兴奋，反而因为对手在比赛间多次质疑球证的判罚有感而发，大闹年轻球员在场上情绪上，不时于赛后在社交媒体发文抱怨，直言这是足球而非战争。

C朗收录第125个头槌入球

面对刚卫冕亚冠精英杯的吉达艾阿里，艾纳斯战至76分钟才由C朗拿度顶入开纪录，另一锋将京士利高文于90分钟士哥拉开比分，最终赢2:0，将各赛连胜走势增至20场之余，30轮联赛累积79分续排榜首，比少踢一轮的希拉尔多8分，冠军在望。而这球是C朗职业生涯第125个头槌入球，他首个头槌士哥于2022年取得，足足飞行了24年，同时这球亦是其生涯第970个士哥，向1000球进发。

赛后怒斥后辈批评球证行为

然而C朗没有因入球和冠军在望而兴奋，对手今仗多次不满球证判罚而投诉，吉达艾阿里中坚迪美列更指赛会将冠军保送予艾纳斯。面对敌军的情绪化批评，C朗赛后受访时开火怒怼：「我认为这种气氛对联赛发展毫无益处。每个人都在抱怨，都在夸大其词，记住这是足球，不是战争。」

不满小将发文闹球证

他更将矛头指向经常于赛后在社交媒体抱怨的年轻球员：「很多球员习惯在Instagram和Facebook上发文抱怨，指责球证、质疑联赛的发展规划。这非常不好，背离了我们建设这个联赛的初衷。我们要与联赛会沟通，制止这种风气。」C朗还表示会在球季结束后，就自己观察到的众多糟糕现象，进行一次深入的对话。

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