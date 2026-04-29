欧联│拜仁三叉戟又各入一球 今季共100球冠绝全欧 奥利斯一数据成第一人

拜仁慕尼黑虽然在周二欧联4强首回合对攻大战，作客4:5不敌巴黎圣日耳门，但进攻三叉戟继续有好表现，哈利卡尼(Harry Kane)、路易斯迪亚斯(Luis Diaz)和米高奥利斯(Michael Olise)各入一球。3人本季各赛事共入100球，是全欧洲火力最强的进攻三叉戟，当中奥利斯累积20球、25次助攻，是今季欧洲五大联赛中首位入球和助攻均超过20次的球队。

路易斯迪亚斯周二欧联4强首回合对攻大战进贡一球。路透社

哈利卡尼周二欧联4强首回合对攻大战进贡一球。新华社

卡尼、奥利斯、迪亚斯各入一球

哈利卡尼、米高奥利斯和路易斯迪亚斯今场均攻破圣日耳门大门，其中前者还有1次助攻，各人延续近期的大顺脚风。卡尼本季所有比赛共入54球；迪亚斯就有26球；奥利斯刚好突破20大关，3人合共有100球，是欧洲本季首个入球总数踏入三位数的进攻三叉戟。他们亦是全欧火力最猛的进攻组合，比第2位皇家马德里的基利安麦巴比、云尼斯奥斯祖利亚、费达历高华维迪的69球，多31球；第3位是合共入了62球的巴塞隆拿3人组拉明耶马、拉芬夏比洛尼和费伦托利斯。

奥利斯收录本季第20个入球后，连同25次助攻，成为本季欧洲五大联赛中首位入球和助攻次数都达到20球或以上的球员。路透社

3人合共入100球冠绝全欧洲

卡尼赛后表示：「我们虽然输波，但能够从落后2:5追到4:5，仍然非常自豪。客场落后2:5是非常艰难的局面，但我们一直努力和战斗。」而奥利斯收录本季第20个入球后，连同25次助攻，成为本季欧洲五大联赛中首位入球和助攻次数都达到20球或以上的球员，状态和脚风都非常稳定。

