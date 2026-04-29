Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│拜仁三叉戟又各入一球 今季共100球冠绝全欧 奥利斯一数据成第一人

足球世界
更新时间：12:24 2026-04-29 HKT
发布时间：12:24 2026-04-29 HKT

拜仁慕尼黑虽然在周二欧联4强首回合对攻大战，作客4:5不敌巴黎圣日耳门，但进攻三叉戟继续有好表现，哈利卡尼(Harry Kane)、路易斯迪亚斯(Luis Diaz)和米高奥利斯(Michael Olise)各入一球。3人本季各赛事共入100球，是全欧洲火力最强的进攻三叉戟，当中奥利斯累积20球、25次助攻，是今季欧洲五大联赛中首位入球和助攻均超过20次的球队。

路易斯迪亚斯周二欧联4强首回合对攻大战进贡一球。路透社
路易斯迪亚斯周二欧联4强首回合对攻大战进贡一球。路透社
哈利卡尼周二欧联4强首回合对攻大战进贡一球。新华社
哈利卡尼周二欧联4强首回合对攻大战进贡一球。新华社

卡尼、奥利斯、迪亚斯各入一球

哈利卡尼、米高奥利斯和路易斯迪亚斯今场均攻破圣日耳门大门，其中前者还有1次助攻，各人延续近期的大顺脚风。卡尼本季所有比赛共入54球；迪亚斯就有26球；奥利斯刚好突破20大关，3人合共有100球，是欧洲本季首个入球总数踏入三位数的进攻三叉戟。他们亦是全欧火力最猛的进攻组合，比第2位皇家马德里的基利安麦巴比、云尼斯奥斯祖利亚、费达历高华维迪的69球，多31球；第3位是合共入了62球的巴塞隆拿3人组拉明耶马、拉芬夏比洛尼和费伦托利斯。

奥利斯收录本季第20个入球后，连同25次助攻，成为本季欧洲五大联赛中首位入球和助攻次数都达到20球或以上的球员。路透社
奥利斯收录本季第20个入球后，连同25次助攻，成为本季欧洲五大联赛中首位入球和助攻次数都达到20球或以上的球员。路透社

3人合共入100球冠绝全欧洲

卡尼赛后表示：「我们虽然输波，但能够从落后2:5追到4:5，仍然非常自豪。客场落后2:5是非常艰难的局面，但我们一直努力和战斗。」而奥利斯收录本季第20个入球后，连同25次助攻，成为本季欧洲五大联赛中首位入球和助攻次数都达到20球或以上的球员，状态和脚风都非常稳定。
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
投资理财
7小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
4小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
20小时前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
15小时前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
20小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
21小时前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
20小时前