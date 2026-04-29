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欧联｜拜仁手球判决惹争议 舒利亚指判决荒谬 荷杜狠批：「耻辱！」

足球世界
更新时间：12:00 2026-04-29 HKT
发布时间：12:00 2026-04-29 HKT

巴黎圣日耳门（PSG）主场对拜仁慕尼黑的欧联四强首回合，上演了一场峰回路转的入球大战，最终PSG以5:4惊险晋级。然而，比赛中的一个极具争议的十二码判决，却成为了赛后的最大焦点，更引来了一众球坛名宿的炮轰，当中英格兰传奇射手舒利亚（Alan Shearer）便直斥该判决「荒谬绝伦」。

拜仁后卫艾方素戴维斯被球证坚持判罚十二码。路透社
拜仁后卫艾方素戴维斯被球证坚持判罚十二码。路透社


皮球先中脚再中手


事发于上半场，PSG翼锋奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）在一次传中时，皮球省中拜仁后卫艾方素戴维斯（Alphonso Davies）的身体后，再反弹到其手臂上。球证辛度沙尔（Sandro Schaerer）在接获VAR提示后，亲自到场边观看重播。尽管慢镜清楚显示，皮球是先击中戴维斯的脚部再反弹，但球证在反复观看后，仍然坚持判罚十二码。
这个判决，令拜仁球员感到难以置信，甘美治（Joshua Kimmich）等球员更激动地向球证示意，皮球是先击中戴维斯的大腿。

舒利亚指球证辛度沙尔判决荒谬。路透社
舒利亚指球证辛度沙尔判决荒谬。路透社

舒利亚：他还能怎样？


英格兰名宿舒利亚对此判决表达了强烈的不满：「当我看到皮球是先中脚反弹到他手臂上时，对我来说，那就不应该是个十二码。我真的不同意，完全不同意。当皮球从他身体的另一部分，反弹到他手臂上时，你还想他怎样做？我认为现在的手球规例，简直是胡说八道。他们多年来试图让规则变得公平，但却把自己捆绑在死结中。」

前英格兰主帅荷杜在社交媒体上怒斥球证判决。路透社
前英格兰主帅荷杜在社交媒体上怒斥球证判决。路透社

朗尼、荷杜齐抱不平


另一位名宿朗尼（Wayne Rooney）亦表示认同：「我不认为这是个十二码。他的手当时放在背后，虽然在传中时伸了出来，但皮球是先击中他的右大腿，再反弹到手臂上。」


而前英格兰主帅荷杜（Glenn Hoddle）更是在社交媒体上怒斥：「我气疯了！一场精彩的比赛，被一个糟糕透顶的判决毁了！这些球证正在嘲弄我们的比赛，这简直是耻辱！这绝对不是一个十二码！」


最终，迪比利将这个极具争议的十二码射入，为PSG在上半场将比分反超前至3:2，亦为这场充满话题的比赛，留下了无尽的争议。

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