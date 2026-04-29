西甲｜传巴塞隆拿放弃行使买断权 改为再次借用拉舒福特一季

由曼联外借巴塞隆拿的拉舒福特，来季将有机会在西甲征战。但《天空体育》报道指，巴塞虽然有以2600万镑收购拉舒福特的选择，但这支西甲班霸因财政考虑，改以寻求续借用一季。

费历克就拉舒福特留效开绿灯。法新社

拉舒福特希望留效巴塞。法新社

拉舒福特很大机会随英格兰征战世界杯。法新社

费历克开绿灯

尽管拉舒福特近期未能稳占正选，但巴塞主帅费历查仍深信爱将在战术部署上的价值，因此已对于拉舒福特再留效一季「开绿灯」。拉舒福特今季在巴塞表现不俗，于各项赛事上阵45场，贡献13个入球13次助攻。

早前《天空体育》报道指，巴塞希望与曼联就原协议中附带的2600万镑买断选项议价，但遭到「红魔」拒绝。巴塞由于财政考虑，希望由买断改为第二次借用，以控制支出。《Goal.com》报道引述，转会专家柏莱顿堡谈及这次谈判的最新进展表示：「据悉巴塞正积极争取再度借用拉舒福特，与曼联的谈判仍在进行中。巴塞目前不愿触发2600万镑的买断选项，理想方案是再度租借，否则希望将费用谈低。无论如何，拉舒福特应该会留队，此方案已获费历克批准。」