欧联｜史上最多入球4强战 巴黎圣日耳门首回合5：4拜仁慕尼黑

巴黎圣日耳门和拜仁慕尼黑今晨于欧联4强首回合，合演入球骚，并写入史册。两军半场已入5球，最终PSG以5：4击败拜仁，这场成为欧联史上入球最多的4强战。

上半场合轰5球

拜仁于17分钟凭哈利卡尼射入12码开纪录，之后PSG连入两球反先。先是基华拉斯基利亚于24分钟，在左路推大位射远柱，射破纽亚十指关。33分钟，祖奥尼维斯接应奥士文尼丹比利开出的角球，头槌破网，助PSG反超前2：1。拜仁于41分钟，凭米高奥利斯于禁区顶劲射破网，追平2：2。

PSG获争议12码

PSG于完上半场前，凭一个有争议的12码扳平。拜仁的阿方素戴维斯本身双手收在背后，在丹比利传中一刻，戴维斯左手松开，皮球省中身体再弹中手；球证被提示到场边翻看VAR，并判PSG获得12码。名将史多夫在评述时，认为这不应该是12码：「皮球先弹中他的脚，意味着从来都不是飞向他的手。」丹比利操刀中鹄，PSG半场领先3：2。

迪亚斯为拜仁射成4：5。美联社

PSG 5：4拜仁。美联社

两军合轰9球，写入史册。美联社

PSG下半场两分钟入两球

PSG于下半场2分钟内连入两球拉开比数，先是56分钟，夏基美于右路传中，伏兵远柱的7号射近柱入网。58分钟，PSG一次反击由迪斯亚杜伊引球后传予丹比利，后者于禁区边射近柱入网，PSG领先5：2。

拜仁3分钟内追两球

但之后拜仁又再连追两球。65分钟，拜仁凭罚球先追一球，乌柏美卡奴接应顶入。68分钟，哈利卡尼于中圈附近长传，精准找到路易斯迪亚斯，后者控球后避过敌军守将射入；旁证随即举旗示意越位，但经VAR翻看后，入球成立，拜仁追成落后4：5。但最终PSG仍保住胜局，首回合以5：4击败拜仁；次回合将于下周三深夜，在拜仁主场上演。