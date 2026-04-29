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世界杯｜FIFA批准修例 球员冲突时遮口说话可被罚红牌

足球世界
更新时间：05:56 2026-04-29 HKT
发布时间：05:56 2026-04-29 HKT

世界杯将于6月中揭幕，两项规则修订获得通过，其中一项是球员若在与对手发生冲突时，以手或球衣遮掩口部说话，有机会被出示红牌。

离场罢赛可被罚红牌

这个决定是在加拿大温哥华举行的国际足协（FIFA）理事会特别会议上通过，会上批准了FIFA提出的两项规则修订。另一项修订为球员若因不满球证判决而离开球场，同样可能面临红牌被逐；此修例源于摩洛哥对塞内加尔的非洲国家杯决赛中，塞军球员一度拉队离场罢赛的场面。

塞内加尔在非国杯决赛因不满球证判决，一度离场罢赛。法新社
塞内加尔在非国杯决赛因不满球证判决，一度离场罢赛。法新社
比列斯甸安尼与云尼斯奥斯的争执，成为是次修例的源头之一。法新社
比列斯甸安尼与云尼斯奥斯的争执，成为是次修例的源头之一。法新社
比列斯甸安尼与皇马的云尼斯奥斯祖利亚对话时，以球衣遮掩口部。法新社
比列斯甸安尼与皇马的云尼斯奥斯祖利亚对话时，以球衣遮掩口部。法新社

这两项规则修订均已获国际足球协会理事会批准，以赛事自选方式执行，其中FIFA已确认将于今夏世界杯实施。遮口说话问题于今年2月惹热议，事源宾菲加与皇家马德里合演的欧联附加赛首回合，宾菲加翼锋比列斯甸安尼与皇马的云尼斯奥斯祖利亚对话时，以球衣遮掩口部。这名阿根廷国脚被指控种族歧视，并被暂时停赛1场，经欧洲足协调查后，比列斯甸安尼被裁定犯恐同行为，被罚停赛6场，其中3场暂缓执行。

但球员遮口说话是否会被出示红牌，由球证保留最终决定权，球证将会综合考虑所有情况后才作出裁决。

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