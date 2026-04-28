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英超｜卡域克半场转阵三中坚 「单纯的战术决定」

足球世界
更新时间：07:01 2026-04-28 HKT
发布时间：07:01 2026-04-28 HKT

曼联主场迎战宾福特全取3分，但过程惊险。客军上半场多次攻门机会未能把握，卡域克因应形势下半场转阵三中坚，他赛后谈及这个变阵：「有某些空间需要更好地覆盖，这是单纯的战术决定。」

卡斯米路为曼联开纪录。法新社
卡斯米路为曼联开纪录。法新社
宾福特有多次攻门机会。法新社
宾福特有多次攻门机会。法新社
上半场局面开放，卡域克半场转阵三中坚。法新社
上半场局面开放，卡域克半场转阵三中坚。法新社

上半场战局开放，两军形成对攻。曼联凭卡斯米路的头槌打开纪录，并在上半场一次反击由施斯高破门领先2：0；宾福特下半场扳回一城，但曼联保住2：1胜局。卡域克因应上半场的对攻局，下半场转打三中坚阵式，虽令曼联的攻势减弱，但同时令宾福特的攻势减少。

「某些空间需要更好地覆盖」

卡域克赛后谈及战局：「这场战局颇为开放，我们开局踢得非常出色，但也要赞赏对手，他们拥有多元化的进攻威胁。我们下半场有所调整，整体保持了不错的控制，我认为球员的斗志和拼劲非常出色。」

对于转阵，卡域克表示：「我们本来已经准备转阵，之后入了第2球。有某些空间需要更好地覆盖，这是单纯的战术决定。以我们上半场的处境，我们希望稳住局面、控制赛事。球员们处理得非常好，要在这个联赛取得成绩并不容易。」

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