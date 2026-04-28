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英超｜曼联2：1宾福特 离来季重返欧联又近一步

足球世界
更新时间：06:37 2026-04-28 HKT
发布时间：06:37 2026-04-28 HKT

英超今晨独脚戏，曼联主场以2：1击败宾福特。「红魔」赛后续排第3名，距离锁定下季欧洲赛资格只差两分，并距离来季重返欧联又近一步。

卡斯米路头槌开纪录

今场两军都有不少入球黄金机会，曼联甫开赛2分钟便有明奈于中路连过几关突破，最终横传予阿密特迪亚路射空门，但他起脚省中敌军守将脚尾斜出。8分钟曼联角球攻势，哈利马古尼的头槌被宾福特门将基利靴于白界线前扑出。11分钟曼联另一次角球攻势，今次马古尼头槌二传，卡斯米路于门前接应，为曼联顶成1：0。

卡斯米路为曼联开纪录。美联社
卡斯米路为曼联开纪录。美联社
宾福特今场有多次攻门机会，但最终以1：2不敌曼联。美联社
宾福特今场有多次攻门机会，但最终以1：2不敌曼联。美联社
曼联距离来季重返欧联又近一步。美联社
曼联距离来季重返欧联又近一步。美联社

之后是宾福特的攻势，丹斯加特于左路推大位后传球予米高卡约迪，后者单刀起脚被出迎封位的拉文斯挡出。35分钟，伊戈泰亚高有单刀机会被没有第一时间起脚，犹豫一扣之下，被回防的希云摄位，未能完成射门。39分钟，丹斯加特左路传中，伊找泰亚高与希云争位下攻门，但拉文斯反应够快挡走皮球。

施斯高奠胜

曼联在宾福特围攻下，有两次具威胁的反击。41分钟，迪亚路于左路接应般奴费南迪斯的直线，将皮球送入网，但他越位在先「食诈糊」。43分钟，差不多的快速反击，今次B费将皮球传予施斯高，在冷静呃过一名后防守卫后射近柱入网。曼联半场领先2：0。

丹高奥达拉攻门中柱

下半场宾福特有黄金机会，来自71分钟左路角球，丹高奥达拉无人看管下近门起脚中柱。87分钟宾福特终于射破拉文斯大门，马菲亚斯赞臣远射擦内柱弹入，为客军扳回一城。但曼联最终保住2：1的胜局，赛后以17场10和7负得61分钟，续排第3位，距离来季重返欧联又近一步。

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