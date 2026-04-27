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英超｜哥迪奥拿暗示下季留队？ 享受「三冠王」冲刺：明年见！

足球世界
更新时间：19:13 2026-04-27 HKT
发布时间：19:13 2026-04-27 HKT

曼城主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）的去留问题，一直是球坛焦点。尽管外界盛传今季将会是他在英格兰的「最后一舞」，甚至已有人点名马列斯卡（Enzo Maresca）为其接班人。然而，在带领球队逆转修咸顿，历史性地连续第四年杀入足总杯决赛后，哥迪奥拿在记者会上的一句说话，却似乎暗示了他下季将会继续留任。

哥迪奥拿在记者会暗示下季留队。美联社
哥迪奥拿在记者会暗示下季留队。美联社

「明年我们再聚」


在记者会的尾声，哥迪奥拿以一句轻松的「明年我们再聚」（See you all next year），结束了与记者的对话。虽然这可能只是一句随意的告别语，但考虑到他与曼城的合约要到2027年才届满，而且他向来有履行合约的习惯，这句话无疑为他的未来，增添了想像空间。

外界盛传有人点名马列斯卡（Enzo Maresca）为曼城接班人。路透社
外界盛传有人点名马列斯卡（Enzo Maresca）为曼城接班人。路透社

状态放松 享受争标过程


更值得留意的是，哥迪奥拿在整个记者会上，都表现得异常放松和愉快。诚然，刚凭借尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）的绝杀球晋级决赛，心情自然大好。但他赛后的悠闲姿态，却是近年罕见。他甚至大方地给予球员们数天的假期，直至周三下午才需归队，更允许他们在这段短假期中出国旅游。


为球队感骄傲


哥迪奥拿的满足感，源于这支经历了重组的「新曼城」，再次在球季的最后直路，处于争夺「三冠王」的有利位置。他对这支球队的成长，感到非常自豪。他说：「在上个赛季发生了那些事之后，今季被打上了一个问号。球员们会如何反应？」哥迪奥拿解释道：「我们已经到达了球员们处于最佳状态的时刻。一家球会的定义，就是能在最后阶段为冠军而战。我为此感到非常骄傲。当然，我喜欢捧起奖杯，但在这里永不退缩，这才定义了一家大球会。」
他续说：「不是所有球会都能一直赢波，但在这里，与阿仙奴、与前几季的利物浦竞争，连续四次杀入足总杯决赛，这是非凡的。是时候享受它了。」

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