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世界杯2026｜加拿大主场出击拼「开斋」夺首胜 队史首席射手约拿芬大卫带头冲锋

足球世界
更新时间：07:30 2026-04-28 HKT
发布时间：07:30 2026-04-28 HKT

今年作为美加墨世界杯东道主之一的加拿大，今届主场出击，被编入到实力平平的B组，除了有望一雪上届一分未得的耻辱，更有机会在祖云达斯前锋约拿芬大卫(Jonathan David)带领下，突围分组赛勇闯淘汰赛。

加拿大主场出击拼「开斋」夺首胜。AFP
加拿大主场出击拼「开斋」夺首胜。AFP

加拿大誓雪上届不胜之耻 主场出击争队史首胜

位列FIFA第30位的加拿大作为东道主之一，今届是第三度参加世界杯，然而对上2次出战世界杯分别是1986和2022年世界杯都尴尬地3败出局，目前出战6场依然1分未得，今届分到实力较为普通的B组，将会对上波斯尼亚、卡塔尔和瑞士，在有主场之利下有望可以力拼「开斋」，令球迷在本土见证队史第1分。

约拿芬大卫今季由法甲的里尔转投祖云达斯。AFP
约拿芬大卫今季由法甲的里尔转投祖云达斯。AFP

约拿芬大卫带头攻坚 维拉利尔双子突击猛攻

加国阵中大将必然提到效力意甲豪门祖云达斯的约拿芬大卫，他今季由法甲的里尔转投「老妇人」，对比起上季在里尔上阵49场攻入25球和12助攻，今季上阵43场仅交出8入球5助攻，但他以39球入球作为加拿大最佳射手，攻坚重任亦自然落到他身上。但他亦有2位来自西甲维拉尼尔的队友辅助进攻，分别是前锋奥奴华斯尔(Tani Oluwaseyi)和中场达庄保查兰(Tajon Buchanan)，誓用用凶猛攻势突围而出。

 

加拿大世界杯B组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
12-06    深夜3:00    波斯尼亚
19-06    清晨6:00    卡塔尔
24-06    深夜3:00    瑞士

加拿大焦点球员
约拿芬大卫(Jonathan David)
位置：前锋
出生日期：14-01-2000
效力球会：祖云达斯
国际赛上阵/入球：75场/39球

约拿芬以39球入球作为加拿大最佳射手。AP
约拿芬以39球入球作为加拿大最佳射手。AP

奥奴华斯尔(Tani Oluwaseyi)
位置：前锋
出生日期：15-05-2000
效力球会：维拉利尔
国际赛上阵/入球：22场/2球

奥奴华斯尔(Tani Oluwaseyi)。AP
奥奴华斯尔(Tani Oluwaseyi)。AP

达庄保查兰(Tajon Buchanan)
位置：中场
出生日期：08-02-1999
效力球会：维拉利尔
国际赛上阵/入球：58场/8球

达庄保查兰(Tajon Buchanan)。AFP
达庄保查兰(Tajon Buchanan)。AFP

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