英足总「大细超」？ 卡维特利云逃红牌扯头发逃过红牌 曼联球迷怒轰执法双标

英格兰足总杯四强由车路士硬撼列斯联，比赛期间列斯联前锋卡华特·利云（Dominic Calvert-Lewin）拉扯车路士后卫古古尼亚头发未获球证判罚。事件激起曼联球迷不满，赛后于社交媒体声讨英格兰足总，批评球证执法「大细超」。

曼联球迷怒轰：对我们有偏见！

网上直播截图

列斯联前锋卡华特·利云拉扯车路士后卫古古尼亚头发未获球证判罚。法新社



事发于比赛中，列斯联前锋卡华特利云在一次争抢中，被镜头清楚捕捉到，他伸手拉扯了车路士守卫古古尼亚（Marc Cucurella）的头发。然而，球证对此却视若无睹，并无作出任何判罚。这一幕，随即在社交媒体上引发了轩然大波，尤其是曼联的球迷，更是感到极度不满。皆因在仅仅数周前，曼联中坚利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez）正是在对阵列斯联的比赛中，因拉扯了卡华特利云的头发，而被直接红牌驱逐离场，其后上诉更被驳回，需停赛三场。

曼联中坚利辛度马天尼斯在对阵列斯联比赛中，因拉扯了卡华特利云的头发被直接红牌驱逐离场。路透社

同样是「扯头发」的动作，却出现了截然不同的判决，令曼联球迷怒轰英足总及球证执法存在「双重标准」。一位球迷在X上写道：「给马天尼斯的红牌，动作比这还轻！」。另一位则表示：「规则的应用明显不一致，这对联赛来说是坏事。」

更有激动的球迷留言：「所有人都知道，对曼联存在偏见。现在，仅仅几星期后，多次的拉扯头发（都没有判罚），这已经没有什么可争辩的了。但投诉是没有用的，球队应该开始对PGMOL（英格兰专业赛事比赛官员有限公司）采取法律行动。」



英足总曾称「扯头发」不可容忍



讽刺的是，英足总在上诉委员会驳回马天尼斯上诉的书面报告中，曾明确表示，「扯头发」这种行为「不应被容忍」，并应「通过一致的惩罚来阻止」。然而，今次的判决，却似乎与其说法自相矛盾。

曼联看守领队卡域克（Michael Carrick）早前亦曾批评对马天尼斯的判决「令人震惊」，并认为球证应区分「触碰」与「具侵略性的触碰」。今次事件，再次将英超球证的执法水平及一致性问题，推上了风口浪尖。

