英格兰足总杯｜领军杀入决赛硬撼曼城 安素「洗底」成功 获看守领队麦法兰力撑

车路士经历了主帅更迭的动荡后，周日在足总杯四强凭借临时队长的安素费南迪斯（Enzo Fernandez）攻入全场唯一入球，以1:0力克列斯联，成功杀入决赛，将与曼城争夺冠军。赛后，看守领队麦法兰（Calum McFarlane）对这位阿根廷中场的表现赞不绝口，力撑他已重拾最佳状态。

安素费南迪斯攻入全场唯一入球，以1:0力克列斯联。路透社



从「反骨仔」到英雄



对于安素而言，这场比赛无疑是一场「洗底」之战。数周前，他因被传出与皇家马德里「眉来眼去」，被球会判罚内部停赛两场，因而在八强战中被贬为后备。同时，在前帅罗仙尼亚（Liam Rosenior）麾下，他亦因表现不济而备受批评。在罗仙尼亚被解雇后，安素更被指是没有在社交媒体上，对前主帅表示任何支持的球员之一。

然而，在今仗的关键时刻，他却挺身而出，戴上队长臂章，并在比赛中接应传中，于远柱头槌破网，一箭定江山，以英雄的姿态，带领球队走出五连败的阴霾。



麦法兰：他是天生的赢家

赛后，看守领队麦法兰毫不犹豫地将「全场最佳球员」的荣誉给予了安素，并对其委以队长重任的决定，作出了解释：「他是天生的赢家，他才华横溢，斗志旺盛，对这个团队来说非常重要。关于让安素担任队长，我很清楚自己是临时教练，而安素是这家球会的副队长。所以，既然列斯占士（Reece James）无法上阵，我便毫不犹豫地让他担任队长。」

麦法兰更对安素的入球赞誉有加：「我在赛后对他说，『你喜欢为我顶入远柱的入球』，他只是笑了。他做得非常好，整个赛季都是如此。这是他最大的特点之一，他的跑动时机、弹跳能力及头槌技术都非常出色。」



一场胜仗扭转颓势

麦法兰相信，这场胜利对车路士来说，足以改变整个球季的走势。他说：「取得胜利很重要，我认为这完全改变了团队内部的感觉，这可能更重要，并给予我们在接下来五场比赛中前进的信心。」

