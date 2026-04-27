世界杯2026‧列强点评│捷克3大高佬坐镇 死球势成出线最大武器

捷克虽然于世界杯外围赛表现平平，曾被克罗地亚大炒，更试过不敌超级鱼腩法罗群岛，但球队3线主力卡列锡、汤马士苏锡克和柏德列舒希克季尾状态大勇，有力领军在实力平平的A组中突围而出。3位高佬制空力强，不时后上头槌入波，死球攻势可望成为捷克于今届决赛周的杀手锏。

捷克足球国家队。法新社

外围赛表现平平无说服力

阔别世界杯舞台20年的捷克，今届外围赛表现并不突出，在弱队林立的欧洲区L组只有5胜1和2负，以小组次名转战附加赛，曾作客1:5不敌克罗地亚，以及造访法罗群岛输1:2。他们在附加赛占有主场之利下，面对爱尔兰和丹麦都和波，仅靠互射12码过关，没有说服力。

3大高佬季尾状态佳

然而该队常规主力有8人于五大联赛效力，大部份是球队主力有状态保证，当中狼队中坚卡列锡、韦斯咸中场苏锡克和利华古逊中锋舒希克踏入季尾越踢越好，有力在3线撑起球队。最重要是3人身高均逾1米9，令球队在死球攻势中屡屡占优，苏锡克本季英超已入5球，刚周六对爱华顿就顶入一球；舒希克今季各赛事已入19球，近5轮德甲入6球；卡列锡以中坚身份在25场国际赛入5球，包括世杯附两仗各入一球。

有力靠死球突围而出

同组对手墨西哥、南韩和南非在身型上绝非捷克对手，后者随时靠死球在A组突围而出，取得淘汰赛资格。

捷克世界杯A组赛程



日期 开赛时间(香港时间) 对手

12-06 早上10:00 南韩

18-06 深夜12:00 南非

25-06 早上9:00 墨西哥

捷克焦点球员



卡列锡

位置：中坚

出生日期：20-04-1999

效力球会：狼队

国际赛上阵/入球：25场/5球

捷克中坚卡列锡。法新社

汤马士苏锡克

位置：中场

出生日期：27-02-1995

效力球会：韦斯咸

国际赛上阵/入球：89场/17球

捷克中场汤马士苏锡克。法新社

柏德列舒希克

位置：前锋

出生日期：24-01-1996

效力球会：利华古逊

国际赛上阵/入球：52场/25球

捷克前锋柏德列舒希克。法新社