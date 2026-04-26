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亚冠精英杯│吉达艾阿里加时赢1:0成功卫冕 町田泽维亚差一步创奇迹 教练：实力差太远已搏尽！

足球世界
更新时间：14:30 2026-04-26 HKT
发布时间：14:30 2026-04-26 HKT

亚冠精英杯决赛周六(25日)在沙特阿拉伯上演，拥有主场之利的吉达艾阿里10人应战下，法定时间与日职町田泽维亚赛和0:0，最终于加时攻入唯一入球赢1:0，成功卫冕。全队总身价只有吉达艾阿里一成的泽维亚，首战亚冠差一步就奇迹封王，教练黑田刚没有泄气，直言球队实力与对手相差极远，入到决赛已是了不起的成就。

吉达艾阿里加亚冠精英杯1:0赢町田泽维亚成功卫冕。路透社
吉达艾阿里加亚冠精英杯1:0赢町田泽维亚成功卫冕。路透社
吉达艾阿里加亚冠精英杯1:0赢町田泽维亚成功卫冕。法新社
吉达艾阿里加亚冠精英杯1:0赢町田泽维亚成功卫冕。法新社

町田泽维亚身价只有吉达艾阿里10分1

吉达艾阿里坐拥门将艾度亚文迪、中场基斯尔、翼锋马列斯、中锋艾云东尼等曾在欧洲四大联赛效力的星级外援，全队总身价高达1亿7383万欧罗；反观2年前才首次升上日职、今季首战亚冠的町田泽维亚，阵中没有名将，整队身价仅1930万欧罗，接近是吉达艾阿里的10分1。该队面对卫冕的吉达艾阿里大部份时间受压，但一直力保不失，下半场68分钟更把握敌卫侯沙维报复式头顶己队球员直接领红牌出场下，踢多一人抢回不少攻势，可是碍于实力差距未能取得士哥，双方法定时间互交白卷。加时上半场6分钟，吉达艾阿里由艾布拉简窄位射入唯一入球赢1:0，连续2年捧杯。

町田泽维亚亚冠精英杯不敌吉达艾阿里加。法新社
町田泽维亚亚冠精英杯不敌吉达艾阿里加。法新社
町田泽维亚亚冠精英杯不敌吉达艾阿里加。法新社
町田泽维亚亚冠精英杯不敌吉达艾阿里加。法新社

黑田刚：入到决赛已经系成就！

町田泽维亚差一步就能创造封王奇迹，该队教练黑田刚仍自豪道：「吉达艾阿里的整体实力更胜一筹，即使10人应战下，其球员依然可以敏锐地利用场上空间制造成胁。能够跻身决赛，本身已是一项了不起的成就。」

吉达艾阿里加亚冠精英杯1:0赢町田泽维亚成功卫冕。法新社
吉达艾阿里加亚冠精英杯1:0赢町田泽维亚成功卫冕。法新社

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