世界杯2026‧列强点评│南韩欠顶级球星 世界杯现暗涌

世界杯外围赛以不败姿态晋级的南韩，被编入整体实力平平的A组，却暗涌处处。该队主帅洪明甫重掌帅印后变阵未见成效，加上阵中顶级球星寥寥无几，实力备受考验。太极虎能否如2002年般奇迹地杀入4强，还看转战美职的传奇队长孙兴民。

南韩仅得4人外流欧洲五大联赛

南韩于世杯外亚洲区第3圈B组以首名晋级，6胜4和更成为该圈唯一不败之师。然而，太极虎欠顶级星将，在3月的国际赛中大军仅4人于欧洲5大联赛落班，包括金玟哉、黄喜灿和李康仁，以及唯一长居正选的缅恩斯中场李在城，不及同组捷克的8人，整体级数存疑。

变阵踢3后卫出场 曾2度大败

另外，南韩足总两年前委任洪明甫再任主帅，不过他甫上任就备受质疑，皆因传媒经常提起14年世界杯他领军于小组包艇出局的历史，当年回国记者会球员被掷鸡蛋的画面仍记忆犹新。洪明甫近期在阵式上作出新尝试，本来整个外围赛都采用「4-2-3-1」阵式，但自去年9月起所有热身赛改用3中坚阵式，结果「造就」两场大败，主场0:5不敌巴西及中立场0:4负科特迪瓦。

继续靠孙兴民撑起

犹幸，去夏「超前部署」加盟美职洛杉矶FC的孙兴民，在南韩地位无可替代。观乎其旧球会热刺在这位前队长离队后更衣室崩塌，足证其感染力的重要性，纵这位南韩天王已33岁，但场内场外仍是太极虎的中流砥柱。

南韩世界杯A组赛程



日期 开赛时间(香港时间) 对手

12-06 早上10:00 捷克

19-06 早上9:00 墨西哥

25-06 早上9:00 南非

南韩焦点球员

金玟哉

位置：中坚

出生日期：15-11-1996

效力球会：拜仁慕尼黑

国际赛上阵/入球：77场/4球

南韩中坚金玟哉。美联社

李康仁

位置：中场

出生日期：19-02-2001

效力球会：巴黎圣日耳门

国际赛上阵/入球：46场/11球

南韩翼锋李康仁。美联社

孙兴民

位置：翼锋

出生日期：08-07-1992

效力球会：洛杉矶FC

国际赛上阵/入球：144场/54球

南韩前锋孙兴民。路透社