世界杯2026‧列强点评│南韩欠顶级球星 世界杯现暗涌
更新时间：09:30 2026-04-26 HKT
发布时间：09:30 2026-04-26 HKT
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世界杯外围赛以不败姿态晋级的南韩，被编入整体实力平平的A组，却暗涌处处。该队主帅洪明甫重掌帅印后变阵未见成效，加上阵中顶级球星寥寥无几，实力备受考验。太极虎能否如2002年般奇迹地杀入4强，还看转战美职的传奇队长孙兴民。
南韩仅得4人外流欧洲五大联赛
南韩于世杯外亚洲区第3圈B组以首名晋级，6胜4和更成为该圈唯一不败之师。然而，太极虎欠顶级星将，在3月的国际赛中大军仅4人于欧洲5大联赛落班，包括金玟哉、黄喜灿和李康仁，以及唯一长居正选的缅恩斯中场李在城，不及同组捷克的8人，整体级数存疑。
变阵踢3后卫出场 曾2度大败
另外，南韩足总两年前委任洪明甫再任主帅，不过他甫上任就备受质疑，皆因传媒经常提起14年世界杯他领军于小组包艇出局的历史，当年回国记者会球员被掷鸡蛋的画面仍记忆犹新。洪明甫近期在阵式上作出新尝试，本来整个外围赛都采用「4-2-3-1」阵式，但自去年9月起所有热身赛改用3中坚阵式，结果「造就」两场大败，主场0:5不敌巴西及中立场0:4负科特迪瓦。
继续靠孙兴民撑起
犹幸，去夏「超前部署」加盟美职洛杉矶FC的孙兴民，在南韩地位无可替代。观乎其旧球会热刺在这位前队长离队后更衣室崩塌，足证其感染力的重要性，纵这位南韩天王已33岁，但场内场外仍是太极虎的中流砥柱。
南韩世界杯A组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
12-06 早上10:00 捷克
19-06 早上9:00 墨西哥
25-06 早上9:00 南非
南韩焦点球员
金玟哉
位置：中坚
出生日期：15-11-1996
效力球会：拜仁慕尼黑
国际赛上阵/入球：77场/4球
李康仁
位置：中场
出生日期：19-02-2001
效力球会：巴黎圣日耳门
国际赛上阵/入球：46场/11球
孙兴民
位置：翼锋
出生日期：08-07-1992
效力球会：洛杉矶FC
国际赛上阵/入球：144场/54球
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