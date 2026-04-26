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英超│热刺击败狼队取护级救命3分 韦斯咸同样赢波 仍落后2分排18位

足球世界
更新时间：01:28 2026-04-26 HKT
发布时间：01:28 2026-04-26 HKT

周六英超，热刺凭中场祖奥包连夏(Joao Palhinha)于下半场末段一箭定江山，作客1:0击败包尾大幡狼队，终止联赛15场不胜走势，取得关键3分。然而17位的韦斯咸主场对爱华顿，末段被逼和于没有自乱阵脚，补时攻入奠胜入球赢2:1，令热刺赢波后仍落后2分，续排第18位。

祖奥包连夏末段一箭定江山

热刺今场面对已笃定降班的狼队，一直未能创造具威胁的攻门，更有中锋苏兰基和锋将沙维西蒙斯先后伤出，令攻力更匮乏。就在他们一筹莫展之际，球队于82分钟在一次角球攻势中，李察利臣左脚施射「挞Q」，门前的祖奥包连夏加一脚改变方向入网，最终险胜1:0。热刺终止联赛连续14场不胜走势，今仗亦是他们踏入2026年首场英超胜仗，对上一次于联赛赢波是去年12月28日，作客1:0赢水晶宫。

韦斯咸绝杀赢爱华顿 热刺续排18位

这支伦敦球会赢波也好，护级形势没有改变。皆因17位的韦斯咸主场对爱华顿时，于中场汤马士苏锡克先开纪录下，88分钟被爱华顿中场达斯贝利贺尔扳平，但他们没有自乱阵脚，补时2分钟由射手哥林威尔逊建功绝杀赢2:1。铁锤帮赛后以34轮累积36分，继续排18位，热刺就以34分续居18位，仍未脱离降班区域。

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