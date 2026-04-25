英超│诺定咸森林5:0新特兰 数据显示39分够护级 热刺、韦斯咸料两队活一队

周五英超独脚戏，诺定咸森林作客5:0大胜新特兰，取得护级关键3分。该队赛后累积39分，据数据显示近15年取得此分数的球队都能够成功护级，换句话说目前排17和18位的韦斯咸及热刺，降班压力又再增加，尤其是联赛已15轮不胜的热刺。

森林大开杀戒半场领先5球

森林甫开赛即全面抢攻，并难得展示高效把握力，凭锋将基斯活特、伊戈捷西斯和基比斯韦特各入一球，加上敌卫查尔晓美的乌龙球，半场已遥遥领先4球。他们于下半场补时阶段由中场艾利诺安达臣再入一球，5球净胜新特兰，取得一场淋漓尽致的胜仗，以及护级关键3分。

近15年累积39分都成功护级

该队完成34轮后累积39分，比今晚才出战的韦斯咸和热刺分别多6分和8分，压力大幅舒缓。再者过去15年于英超取得39分的球队，都能够逃出生天避过降班，对上一支取得39分仍要降级英冠的球队，就是2010至11球季的伯明翰和黑池，两队当年以39分排倒数第3和尾2，与33分的包尾大幡韦斯咸一起护级失败，17位的狼队以40分成功上岸。

森林最终大胜5:0。路透社

森林最终大胜5:0。路透社

森林累积39分，数据显示护级机会极大。路透社

新特兰主场0:5大败予森林。路透社

料韦斯咸、热刺两队活一队

由于倒数两位的狼队和般尼已提早护级失败，尚余一个席位预计在韦斯咸和热刺身上诞生，前者今晚将于主场对爱华顿；热刺就会作客狼队。