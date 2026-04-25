周末睇波手册｜英超热刺护级、阿仙奴争标齐迎关键战 曼城、车路士分途出击争入足总杯决赛（附焦点直播表）

英超今个周末护级和榜首争夺都有看点，护级有热刺作客斗已提前锁定降班的狼队，力争全取3分留生机，另一边箱有次名的阿仙奴斗纽卡素，争标之路亦不容有失；英格兰足总杯亦将上演4强战，由曼城斗修咸顿和车路士对列斯联，见证黑马延续黑马之路还是列强强势破局。

热刺、阿仙奴分途出击不容有失

周六就先有热刺作客斗狼队，热刺上场斗白礼顿尾段惨遭绝和，痛失反超韦斯咸的机会，目前以31分位列18位落后「锤仔帮」2分，今战斗已提前5轮宣告降班的狼队亦不容有失，就上战表现，易帅迪沙比的热刺状态回温，尤其是沙维西蒙斯为球队供献1入球1助攻，只求紧记「除衫魔咒」，力拼全取3分保生机。

同日有阿仙奴斗纽卡素，兵工厂最近争夺英超锦标之路受挫，先1:2不敌般尼茅夫，之后「天王山之战」斗曼城再以1:2告负，被蓝月在击败般尼后重返榜首，今场对纽卡素除了力争重回榜首外，也要在踢多曼城一场下保住争标希望。

曼城、车路士出征足总杯力争入决赛

周末亦将上演足总杯4强战，2支黑马球队修咸顿和列斯联一路过关斩将闯入4强，前者将斗曼城后者则斗车路士，必望再下一城。曼城最近状态火热，上周先挫阿仙奴重拾争标悬念，之后再由夏兰特一槌定音击败般尼再登榜首，今场对修咸顿誓全力出击，延续今季第二冠希望，但反观车路士最近并不乐观，联赛5连败兼0入球，主帅罗仙尼亚上阵仅三个多月就遭解雇，今战对车仔而言除了是力保下季欧赛资格外，也是重振士气的重要一战。

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上7:30 英超 富咸 对 阿士东维拉 Now621台

晚上9:30 德甲 缅恩斯 对 拜仁慕尼黑 Now639台

晚上10:00 英超 利物浦 对 水晶宫 Now621台

晚上10:00 英超 狼队 对 热刺 Now622台

晚上10:30 西甲 基达菲 对 巴塞隆拿 Now632台

深夜0:15 英格兰足总杯 曼城 对 修咸顿 Now651台

深夜0:30 英超 阿仙奴 对 纽卡素 ViuTV96台

深夜1:30 法甲 昂热 对 巴黎成日耳门 Now639台

深夜3:00 西甲 马德里体育会 对 毕尔包 Now632台

周日

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上10:00 英格兰足总杯 车路士 对 列斯联 Now651台

晚上10:30 德甲 多蒙特 对 弗赖堡 Now639台

深夜0:00 意甲 拖连奴 对 国际米蔺 Now638台

深夜2:45 意甲 AC米兰 对 祖云达斯 Now638台

