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周末睇波手册｜英超热刺护级、阿仙奴争标齐迎关键战 曼城、车路士分途出击争入足总杯决赛（附焦点直播表）

足球世界
更新时间：07:30 2026-04-25 HKT
发布时间：07:30 2026-04-25 HKT

英超今个周末护级和榜首争夺都有看点，护级有热刺作客斗已提前锁定降班的狼队，力争全取3分留生机，另一边箱有次名的阿仙奴斗纽卡素，争标之路亦不容有失；英格兰足总杯亦将上演4强战，由曼城斗修咸顿和车路士对列斯联，见证黑马延续黑马之路还是列强强势破局。

热刺、阿仙奴分途出击不容有失

周六就先有热刺作客斗狼队，热刺上场斗白礼顿尾段惨遭绝和，痛失反超韦斯咸的机会，目前以31分位列18位落后「锤仔帮」2分，今战斗已提前5轮宣告降班的狼队亦不容有失，就上战表现，易帅迪沙比的热刺状态回温，尤其是沙维西蒙斯为球队供献1入球1助攻，只求紧记「除衫魔咒」，力拼全取3分保生机。

同日有阿仙奴斗纽卡素，兵工厂最近争夺英超锦标之路受挫，先1:2不敌般尼茅夫，之后「天王山之战」斗曼城再以1:2告负，被蓝月在击败般尼后重返榜首，今场对纽卡素除了力争重回榜首外，也要在踢多曼城一场下保住争标希望。

曼城、车路士出征足总杯力争入决赛

周末亦将上演足总杯4强战，2支黑马球队修咸顿和列斯联一路过关斩将闯入4强，前者将斗曼城后者则斗车路士，必望再下一城。曼城最近状态火热，上周先挫阿仙奴重拾争标悬念，之后再由夏兰特一槌定音击败般尼再登榜首，今场对修咸顿誓全力出击，延续今季第二冠希望，但反观车路士最近并不乐观，联赛5连败兼0入球，主帅罗仙尼亚上阵仅三个多月就遭解雇，今战对车仔而言除了是力保下季欧赛资格外，也是重振士气的重要一战。

 

本周末精选直播赛事
周六
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上7:30      英超    富咸 对 阿士东维拉    Now621台 
晚上9:30      德甲    缅恩斯 对 拜仁慕尼黑    Now639台
晚上10:00    英超    利物浦 对 水晶宫    Now621台
晚上10:00    英超    狼队 对 热刺    Now622台
晚上10:30    西甲    基达菲 对 巴塞隆拿    Now632台
深夜0:15    英格兰足总杯    曼城 对 修咸顿    Now651台
深夜0:30    英超    阿仙奴 对 纽卡素    ViuTV96台 
深夜1:30    法甲    昂热 对 巴黎成日耳门    Now639台
深夜3:00    西甲    马德里体育会 对 毕尔包    Now632台
周日
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上10:00      英格兰足总杯    车路士 对 列斯联    Now651台
晚上10:30      德甲    多蒙特 对 弗赖堡    Now639台
深夜0:00     意甲    拖连奴 对 国际米蔺    Now638台
深夜2:45     意甲    AC米兰 对 祖云达斯    Now638台
 

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