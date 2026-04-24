英超｜车路士与多队争聘伊拉奥拿 泰利泼冷水：「无顶级领队肯教！」 

车路士在周三解雇主帅罗仙尼亚（Liam Rosenior）后，随即展开了寻找新帅的工作。据报，即将离开般尼茅夫的少帅伊劳拿（Andoni Iraola）是头号目标。然而，「蓝战士」传奇队长泰利（John Terry）却大泼冷水，他担心在球会目前的乱局下，根本无法吸引到「一位真正顶级的领队」前来执教。

名宿忧虑：财困+无缘欧洲赛

泰利在其社交媒体上，对母会的前景表达了深切的忧虑：「我今晚坐在这里，担心著我们球会将会发生什么。在我们目前的处境下，一位真正顶级的领队会来车路士吗？不能买球员，看起来我们将不得不出售球员，而且将会是我们最好的球员。」此言论，显然是指车路士近年面临的财政公平竞技规则（FFP）压力。

频繁换帅成「计时炸弹」

自2022年新班主入主以来，车路士已先后有五位主帅离任，其管理层的混乱程度，令外界咋舌。据悉，作为新帅大热的伊拉奥拿，亦对加盟这家「是非之地」持谨慎态度。这位43岁的西班牙教头，凭借其在般尼茅夫的出色工作，已成为球坛的「抢手货」，此前更曾拒绝过水晶宫的邀请。报导指，他及其团队意识到，随著球季结束，将会有更多、更好的选择出现，当中包括史诺特（Arne Slot）帅位不稳的利物浦及领队艾迪贺维（Eddie Howe）深受压力的纽卡素。甚至连曼联，亦可能在今夏寻找新帅。

施治：年轻化与争冠不相容

另一位车路士名宿、前门将施治（Petr Cech）亦对球会的年轻化策略提出质疑。他认为，这种策略与争夺重要锦标的目标并不相容。他解释：「发展需要时间，除非你有一个很好的平衡。如果你发展太久，那些来这里赢取锦标的球员就会离开。一个足球员的职业生涯是很短暂的。」

目前，车路士在联赛中排第八位，在经历了五连败后，下季的欧洲赛资格已岌岌可危。在这种内忧外患的情况下，要成功说服一位顶级领队加盟，其难度可想而知。