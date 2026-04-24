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C朗拿度｜C朗前私人厨师大爆秘密餐单 41岁仍fit爆全因戒绝牛奶

足球世界
更新时间：14:12 2026-04-24 HKT
发布时间：14:12 2026-04-24 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）年届41岁，仍然能在顶级联赛及国际赛场上保持巅峰状态，其惊人的体能及健美体态，一直为外界津津乐道。近日，曾为这位超级巨星服务的私人厨师巴朗尼（Giorgio Barone），向外界揭开了C朗「长生不老」的饮食秘密，当中关键的一环，竟然是完全戒绝牛奶！

「喝牛奶违反自然」

巴朗尼在接受访问时，详细解释了C朗不喝牛奶的原因：「没有牛奶。人类是唯一会喝其他动物奶的动物。没有其他动物会在三个月大后还喝奶。小牛在三个月大后就不喝奶了。动物不会喝其他动物的奶。这在自然界中是不存在的。只有人类会在30、40、50、60岁时还继续喝牛奶，在我看来这是错误的。我们从母亲那里哺乳，就像狗、狼、牛和驴一样，这很正常。但在婴儿期过后，这就不正常了，这违反了自然。」

一日六餐 高蛋白、低脂肪

除了戒绝牛奶，C朗的日常饮食亦极其严格。他奉行「一日六餐」的原则，以高蛋白、低脂肪的食物为主，确保身体能持续获得能量，同时保持低体脂。据最新的测量数据，C朗的体脂率仅为惊人的7%，远低于英超球员8%至12%的标准水平。
这位前私人厨师透露，C朗的餐单中，牛油果、新鲜鱼类及鸡肉是常客。此外，沙律、藜麦等全谷物及新鲜水果，亦是他每日必备的食物。而C朗最喜欢的一道菜，是传统的葡萄牙菜「Bacalhau a Bras」，这是一道结合了炒蛋、炸薯仔及盐腌鳕鱼的菜式。
巴朗尼总结道：「C朗拿度的饮食是均衡的。他什么都吃一点，但总是健康的。早餐通常是牛油果配咖啡、鸡蛋，而且绝不加糖。午餐可能是鸡肉、鱼和蔬菜。如果他需要碳水化合物，他会从蔬菜中摄取，所以他不需要任何用面粉制成的东西，例如意粉、面包等。晚上，他会吃清淡的食物，通常是鱼或肉排，并配上蔬菜。」

C朗厌恶汽水 独爱肝脏

除了严格的饮食控制，C朗亦以其自律的训练和恢复习惯闻名。他每天会花长达四小时进行训练，并利用桑拿和冰浴来帮助身体恢复。此外，他亦曾公开表达对汽水等含糖饮料的厌恶，在2020年欧国杯的记者会上，他便曾移走面前的可口可乐，并呼吁大家多喝水。
有趣的是，C朗的饮食习惯与另一位新生代神锋、曼城的夏兰特（Erling Haaland）截然不同。夏兰特曾透露，他的餐单中包括生牛奶、牛扒以及肝脏、心脏等内脏。对此，巴朗尼表示：「我同意（夏兰特）吃内脏的饮食习惯。肝脏、心脏和脑都是健康的食物，它们是超级食物。C朗拿度也喜欢肝脏，它富含铁质，在饮食中很重要。所以我赞成吃内脏，但不赞成喝牛奶。」

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