曼城今夏在中场线势将面临变动，多名球员去留未明。根据《天空体育》的报道指，曼城已着手于今夏在中场线增兵，并在诺定咸森林中场艾利洛安达臣的争夺战中占优。

安达臣获得曼城青睐。法新社

安达臣有望为英格兰于世界杯披甲。法新社

曼城、曼联和阿仙奴据报均在争抢安达臣。法新社

与曼联、阿仙奴抢人

多支豪门争逐安达臣，曼城的竞争对手包括曼联和阿仙奴，但《天空体育》的报道引率消息人士指，安达臣愈来愈接近加盟曼城。这名23岁英格兰国脚2024年夏天，以3500万英镑从纽卡素转投森林，获得多支英超球队垂青。他预计将在世界杯中为英格兰担当重要角色，但其转会能否在世界杯前后敲定，仍是未知之数。

传皇马有意斟洛迪

安达臣与森林的合约期至2029年6月，身价预计相当可观；曼城非常欣赏安达臣自转投森林以来的成长，两间球会的关系据悉亦非常融洽。而曼城今夏中场线或面临多项变动，除了贝拿度施华已确认今夏约满后将离队，高华锡和尼高干沙利斯的去留仍是未知之数。此外，据报皇家马德里对洛迪卡斯简迪感兴趣，但曼城希望他留队并续约；洛迪现时的合约将于2027年届满。