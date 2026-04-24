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英超｜卡域克坦言来季帅位未定案 「没有追赶任何死线」

足球世界
更新时间：05:49 2026-04-24 HKT
发布时间：05:49 2026-04-24 HKT

卡域克执教曼联后球队有起色，但来季帅位仍未确定。卡域克出席记者会时回应时坦言仍未知何时有定案，「但我也没有刻意追赶任何死线，到时到候时自然会变明朗」。

卡域克上任后领军12场取得8胜2和2负，但来季能否继续执掌仍未确定。他回应时表示：「我说过很多次了，在这里我很享受，很享受现在担任的角色。我们取得了一些好成绩，状态也不错。前路还很长，我们仍然希望持续进步，有很多层次是我们真正想达到的。我每周都在你们面前说同样的话，能说的也就这么多。」

曼联在卡域克领军下表现回勇。美联社
曼联在卡域克领军下表现回勇。美联社
卡域克坦言来季帅位仍未确定。美联社
卡域克坦言来季帅位仍未确定。美联社
多古接近复操。法新社
多古接近复操。法新社

与苏斯克查比较毫无意义

外界将卡域克与苏斯克查比较，卡域克认为这样的比较并不成立：「我对他有最高的敬意，他是我的挚友，他在这里的时候我们合作非常紧密。这不是正面或负面的评价，只是两者之间根本没有任何关联。我们现在是一支不同的球队，无论由谁执教，都是不同的球队、不同的时代，所以我真的认为这些比较根本毫无意义。」

多古接近复操

军情方面，卡域克透露柏德列多古接近复操。多古在状态高峰时受伤，已休养10场，卡域克表示：「多古的情况进展良好，他正逐步康复。复原进度相当不错，已愈来愈接近重返训练，实在太好了。」至于上场斗车路士因伤缺阵的约罗，卡域克指爱将未必能够赶及于周一晚斗宾福特一役上阵。

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