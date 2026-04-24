世界杯2026│墨西哥外流兵少带神秒色彩 晋级淘汰赛无难度

美加墨世界杯将于6月11日拉开战幔，今届由32队扩军至48队，有多支新面孔和阔别多年的队伍参赛，球迷需要花更多时间做功课。星岛头条网由今日起，一连48日为读者们逐队点评各支参赛球队，首先由主办国之一、A组的墨西哥开始，分析这支大部份由国内球员组成，带点神秘色彩的中北美洲劲旅。

墨西哥连续9届参加决赛周 7次入16强

墨西哥是世界杯常客，连同今届已连续9届参赛，其中7届均闯过分组赛，并悉数于16强止步，证明球队在决赛周有一定竞争力，但又不足以去到较后阶段。他们今届身为主办国之一，被编入A组，同组的南非、南韩和捷克实力平平，有望以小组首名晋级32强，若然成功做到于32和16强有主场之利，在球迷支持下有力突破近届佳绩。

常规阵容仅4人于五大联赛揾食

而该队今届其中一个有利因素，是带点神秘色彩，阵中外流球员比例低，令对手难作针对性部份。18年俄罗斯世界杯，墨西哥23人大军有12名外流兵，如今常规主力阵容只有9人外流，当中仅4人在欧洲五大联赛揾食，最著名就是于123场国际赛入44球的鲁尔占美利斯。球队少外流兵，仍在近5场友赛收录3胜2和，最近更接连赛和葡萄牙和比利时，效力国内班霸蓝十字的防守中场艾历利拿在2仗中都表现出色，主宰球队的攻守命脉。

墨西哥世界杯A组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

11-06 深夜3:00 南非

19-06 早上9:00 南韩

25-06 早上9:00 捷克

墨西哥焦点球员

艾历利拿(Erik Lira)

位置：中场

出生日期：08-05-2000

效力球会：蓝十字

国际赛上阵/入球：22场/0球

墨西哥中场艾华路费度高。路透社

艾华路费度高(Alvaro Fidalgo)

位置：中场

出生日期：09-04-1997

效力球会：贝迪斯

国际赛上阵/入球：2场/0球

墨西哥中场艾历利拿。路透社

鲁尔占美尼斯(Raul Jimenez)

位置：前锋

出生日期：05-05-1991

效力球会：富咸

国际赛上阵/入球：123场/44球

墨西哥前锋鲁尔占美尼斯。路透社