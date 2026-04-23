世界杯｜意大利仲有机会出战世界杯？传特朗普当幕后推手

连续三届无缘世界杯决赛周的四届冠军意大利，竟然有望「复活」？据英国《金融时报》报导，由于伊朗与美国及以色列的冲突持续，令其今夏的世界杯参赛资格充满变数。美国总统特朗普的一位高级特使，已向国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）及特朗普本人建议，一旦伊朗退出世界杯，应由意大利顶替其席位。

国际足协（FIFA）主席恩芬天奴。法新社

特朗普特使献计



意大利于4月初的世界杯欧洲区外围赛附加赛决赛，与波斯尼亚赛和1:1，互射12码输1:4失落世界杯席位。然而，早前传出伊朗可能会杯葛今届赛事以示抗议。据报美国总统特使保罗赞波利（Paolo Zampolli），已向恩芬天奴及特朗普提出，由意大利顶替伊朗参赛的建议；令到意大利的世界杯梦出现一丝希望。赞波利向《金融时报》证实：「我确认已向特朗普和恩芬天奴建议，由意大利在世界杯中取代伊朗。我是意大利人，能看到『蓝衣军团』在美国主办的赛事中亮相，将会是一个梦想。」

美国总统特使保罗赞波利。法新社



FIFA主席：伊朗肯定会参赛



不过，伊朗足协在周三发表声明，重申他们仍计划参加世界杯。而拥有瑞士及意大利双重国籍的FIFA主席恩芬天奴，上周亦在华盛顿的一个会议上表示：「伊朗肯定会来。我们当然希望到时候局势能够和平。如果他们要代表自己的人民，伊朗就必须来。他们已经出线了！他们真的很想比赛，也应该比赛。」



FIFA有最终决定权



根据FIFA的规则，如果参赛成员国退出比赛，FIFA拥有「全权决定」采取何种行动，当中包括「决定由另一个协会取代该参赛成员国。」去年夏天的世界冠军球会杯，FIFA便曾运用其权力，将一个席位授予国际迈亚密，让球王美斯得以参赛。今届世界杯将于6月11日开锣，伊朗的首场分组赛将会在6月15日对阵新西兰。

传美国总统特朗普是意大利出战世界杯的幕后推手。法新社