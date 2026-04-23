西甲│拉明耶马入波后拉伤大腿肌肉 料提早收咧 随时缺阵半年无缘世界杯

巴塞隆拿锋线超新星拉明耶马在周三西甲射入12码，领军主场1:0气走切尔达，但他建功后受伤，随即被换走。消息指这名18岁锋将的左脚大腿腘绳肌撕裂，需要进一步检查才能确定伤情，但初步预计将缺席巴塞本季余下赛事，若情况严重或要养伤半年，未能代表西班牙参加今夏的美加墨世界杯。

拉明耶马建功后受伤，随时缺阵半年无缘世界杯。新华社

拉明耶马射完12码后要求换人

今场作客切尔达，巴塞先有守将祖奥简些路于23分钟受伤退下火线，之后到拉明耶马传来噩耗。这名18岁锋将于40分钟射入12码，攻入个人在本季西甲第16球，可是他主射后不久就感到左脚大腿肌肉不适，主动示意换人，由巴希积入替。该队教练费历克赛后担心道：「他感觉到不适，希望情况没那么严重，但需要等待检查结果。」

拉明耶马建功后受伤，随时缺阵半年无缘世界杯。新华社

消息指大腿腘绳肌撕裂 最严重需休养半年

西班牙《马卡报》赛后报导，耶马经过初步检查后证实左脚大腿腘绳肌撕裂，一般情况需要缺阵3至8周，预计将会缺席巴塞本季余下赛事，包括5月11日主场对皇家马德里的西甲国家打吡。有专定分析如果其腘绳肌完全断裂，此子就要接手手术治疗，其康复期长达半年，到时就会缺席今夏的美加墨世界杯，对西班牙国家队而言是沉重打击。