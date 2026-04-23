英超｜泰利澄清未获车路士邀请 对球队前景感到忧虑

车路士周三宣布解雇仅仅上任106日的主帅罗仙尼亚（Liam Rosenior），并任命麦法兰（Calum McFarlane）为看守领队，直至球季结束。消息一出，外界纷纷揣测球会传奇队长泰利（John Terry）会否回归，加入临时教练团队。然而，泰利本人随即在其社交媒体上澄清，他并无接获球会的任何电话或讯息，并会继续其在青训学院的工作。

泰利：我会继续留在青训学院

目前在车路士青训学院担任兼职顾问的泰利，早前曾坦言，对于上次未能加入麦法兰的临时教练团队感到失望。今次，他再次与一队帅位擦身而过，他说：「我不知道麦法兰的教练团队会是怎样，我没有接到电话，也没有收到任何讯息。我会继续我在青训学院的角色。」

尽管未能回归一队，泰利仍呼吁各方支持新帅：「我们会全力支持麦法兰，他之前作客对曼城时做得很好。我们也会支持球员们，因为这是我们应该做的。」

对球会前景感担忧

除了澄清传闻，这位「蓝战士」传奇亦对球会的现况及前景，表达了深切的忧虑。他解释：「我今晚坐在这里，担心著我们球会将会发生什么。我们在周末后需要一位新领队，但我不确定管理层何时会作出决定。在我们目前的处境下，一位真正顶级的领队会来车路士吗？」

泰利又担心球会可能因未能获得欧洲赛资格，以及财政问题，而需要出售阵中的明星球员：「我们可能无法参加欧洲赛，我希望我是错的。我们可能需要出售球员，而且可能会是我们最好的球员。我真的、真的很沮丧，更重要的是，很担心。」

尽管如此，这位见惯风浪的前队长，仍呼吁球员们要保持专注：「我见过17位领队在我担任队长期间来来去去。球员们现在要做的，就是团结起来，专注于周末的比赛，忘记周遭所有的噪音。」车路士将在周日的足总杯准决赛中，硬撼列斯联。