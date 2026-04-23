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英超｜曼城1球小胜压阿仙奴升榜首 般尼降班

足球世界
更新时间：05:19 2026-04-23 HKT
发布时间：05:19 2026-04-23 HKT

曼城压过阿仙奴，升上英超榜首。「蓝月」作客般尼，凭夏兰特5分钟的入球，以1：0小胜对手。曼城赛后追至与阿仙奴同分，凭多3个入球压过对方升上榜首。般尼则确定降班。

夏兰特一箭定江山

蓝月5分钟开纪录，来自一次反击，谢利美杜古直线传送予夏兰特，后者单刀射破般尼门将杜巴夫卡的十指关，曼城领先1：0。曼城之后狂攻，希望取得奠胜球，但尼高奥莱利25分钟接应右路角球，于远柱头槌攻门，被杜巴夫卡扑出。客军下半场多次施射，但均无法攻破般尼大门，仍未碍他们全取3分。

般尼0：1曼城。美联社
般尼0：1曼城。美联社
夏兰特一箭定江山。美联社
夏兰特一箭定江山。美联社
曼城与阿仙奴同分，凭得球力压对方升上榜首。美联社
曼城与阿仙奴同分，凭得球力压对方升上榜首。美联社

曼城得球比阿仙奴多3球

曼城最终以1：0击败般尼，赛后以21胜7和5负得70分，胜和负与阿仙奴相同；两军得失球差均为+37球，曼城比阿仙奴多3个入球（66：63），力压对方升上榜首。值得留意的是，曼城下一场英超是5月4日作客爱华顿，此前阿仙奴会先踢两场英超，分别主场斗纽卡素和富咸，意味着曼城下一次英超出场前，阿仙奴有机会以6分再次领先。

至于落败的般尼，赛后以4胜8和22负得20分，续排第19位。般尼落后安全区、第17位的韦斯咸13分，他们赛事尚余4场下，确定降班，来季英冠见。

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