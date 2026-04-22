西甲｜惊传与名宿女儿拍拖 贝迪斯中场迪奥沙离奇被「雪藏」

西甲球会贝迪斯近日爆出一宗离奇的「场外风波」。据葡萄牙传媒《A Bola》报导，阵中26岁的哥伦比亚中场尼臣迪奥沙（Nelson Deossa），因被指与球会名宿兼现任董事会成员祖亚昆（Joaquin）的19岁女儿丹妮娜山齐士（Daniela Sanchez）秘密拍拖，于3月中遭到球会「雪藏」，连续四场比赛未获上阵机会。

连续四场未获上阵机会

迪奥沙自3月12日欧霸作客对阵彭拿典奈高斯的比赛后，各项赛事连续4场未为贝迪斯披甲上阵。报导指，他的缺阵引发了关于他与丹妮娜可能存在恋情的谣言，并暗示他被排除在比赛名单之外，是出于非体育原因。

对于甚嚣尘上的传闻，迪奥沙似乎亦有所闻，他在社交媒体上分享了一段耐人寻味的引文：「无论他们说好话还是坏话，就让他们说吧。这就是好名声。他们已经在谈论任何事情了。」

而绯闻女主角丹妮娜，似乎亦在社交媒体上打破沉默，她分享了一张在海滩拍摄的照片，并写道：「人们不知道如何处理自己的生活，但对于你的生活，他们却看得一清二楚。」字里行间，似乎在回应外界的揣测。

名宿祖亚昆女儿成焦点

现年41岁的祖亚昆是贝迪斯及西班牙国家队的传奇球星，他为贝迪斯上阵多达528次，赢得两次西班牙国王杯冠军，在2023年退役后，进入了球会的董事会。他与妻子育有两名女儿，而年仅19岁的丹妮娜正是其中之一。

迪奥沙加盟后表现平平

迪奥沙在去年夏天以约1100万英镑（约1.08亿港元）的身价，从墨西哥球队蒙特雷加盟贝迪斯。他曾在首届世界冠军球会杯中表现出色，协助球队击败多蒙特，因而获得登陆欧洲的机会。然而，他在西班牙的表现却未如理想，至今仍未能站稳阵脚。如今再爆出这宗「桃色风波」，为其在贝迪斯的前景，蒙上了一层厚厚的阴影。