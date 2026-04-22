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沙特联│艾纳斯下季或提升小C朗入一队 C朗拿度梦想与儿子同场比赛

足球世界
更新时间：15:37 2026-04-22 HKT
发布时间：15:37 2026-04-22 HKT

意大利转会专家罗马诺周二爆出惊人消息，他指出沙特阿拉伯豪门艾纳斯有意在新球季，提升快将年满16岁的小C朗(Cristiano Ronaldo Jr)上一队。若然成事，C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛，上演「父子同队」的戏码，将NBA湖人占士父子同队一幕搬到足球坛。而消息人士指C朗亦一直梦想与儿子同队比赛。

C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛。路透社
C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛。路透社

艾纳斯考虑提升小C朗上一队

C朗拿度的儿子小C朗目前正在艾纳斯青年军受训，主要为U17梯队出场，表现不俗入球效率高。罗马诺周二在个人社交媒体上的节目表示，艾纳斯正认真地考虑一项大胆的计划，就是在2026至27球季提升小C朗上一队。后者于6月17日就年满16岁，球会高层认为他潜质优厚，加上已长高至1米85，身体条件有能力应付职业比赛，所以希望小C朗在新球季先在一队跟操，视乎情况再安排他会否上阵。

C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛。Instagram截图
C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛。Instagram截图
C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛。Instagram截图
C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛。Instagram截图
C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛。Instagram截图
C朗拿度大有机会与儿子小C朗同场比赛。Instagram截图

C朗梦想与儿子同场比赛

如果小C朗真的提升上艾纳斯一队，他就会和父亲C朗拿度同队，有望上演父子一起比赛的历史画面，继NBA湖人的勒邦占士和布朗尼占士后，世界体坛另一对「父子兵」。而知情人士指，C朗梦想和儿子在正式比赛中同场竞技，就算比赛场数不多，都希望可以实现，并觉得父子同场超越任何个人荣誉。

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