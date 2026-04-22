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亚冠精英杯│町田泽维亚赢1:0爆冷入决赛 沙比阿尔阿里完场前追和被VAR推翻 原因意想不到

足球世界
更新时间：15:21 2026-04-22 HKT
发布时间：15:21 2026-04-22 HKT

周二亚冠精英杯4强在沙特阿拉伯上演，日职球队町田泽维亚凭锋将相马勇纪一箭定江山，1:0爆冷击败阿联酋代表沙比阿尔阿里，队史首度参加此赛事就杀入决赛，将与力争卫冕的沙特豪门吉达艾阿里争夺桂冠。沙比阿尔阿里于补时2分钟一度扳平，可是球证翻看VAR后，发现其守将未等町田完成换人，就开出界外球进攻，判入球无效，最终因这件罕见的事件而无缘决赛。

町田泽维亚首战亚冠即入决赛

2024年才首次升上日职的町田泽维亚，凭去届勇夺日职季军的成绩而参加亚冠青英杯，并一路过关斩将杀入4强。他们在今仗延续神话，面对整体实力较强的沙比阿尔阿里力保不失，更在开赛13分钟把握敌卫犯错，由前锋相马勇纪射入全场唯一入球，赢1:0入决赛。他们将于周六与卫冕冠军吉达艾阿里争冠，后者在同日另一场准决赛以2:1击败神户胜利船。

未完成换人就开界外球 阿尔阿里入球被推翻

而今场下半场补时阶段出现罕见一幕，沙比阿尔阿里锋将古靴美巴拉于补时2分钟禁区外射入世界波扳平，全队球员疯狂庆祝。然而球证桑伊云斯之后走到场边翻看VAR，发现入波前町田正在换人，沙比阿尔阿里守将山度士于换人行动完成已开出界外球，再辗转由古靴美巴拉射入，逐判定入球无效。沙比阿尔阿里众将围著球证投诉未能改变其决定，最终输0:1无缘决赛。

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