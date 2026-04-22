意大利杯｜查汉奴古领国米神奇反胜 豪言要夺取本土双冠王

国际米兰在周二的意大利杯四强次回合，主场以3:2反胜科木晋级决赛。交出两入球一助攻的国米赢波功臣查汉奴古，赛后豪言要助球队包办今季意甲和意大利杯的本土「双冠王」锦标。

头槌建功带点运气

查汉奴古今仗表现神勇，先以一记远射为球队破蛋，再以一记头槌入槌助国米扳平。最后，他更助攻苏锡（Petar Sucic）射入奠胜球，上演绝地反击。赛后，当被问及他为国米攻入的第一个头槌时，查汉奴古谦虚地说：「我之前在德国也进过一个。带点运气，但我很高兴我改变了比赛。我们知道对阵科木总是很困难，他们懂得如何比赛，但在下半场，我们做好了自己的工作。」

剑指本土双冠王

凭借这场胜利，国米将会在下月的意大利杯决赛中，与阿特兰大或拉素的胜方，争夺冠军。目前，他们在联赛中亦遥遥领先，最快可在本周末作客拖连奴的比赛后，提前锁定第21个意甲冠军。

对于今季的目标，查汉奴古毫不掩饰其雄心：「这就是我们想要的那两个奖杯（意甲及意大利杯）。我们很高兴能晋身决赛，但现在有更重要的联赛在等著我们，我们也想赢下它。」若国米最终能包办双冠，其主帅捷禾（Cristian Chivu）将会成为自2010年「特别的一个」摩连奴（Jose Mourinho）后，首位带领「蓝黑军团」达成此创举的教练。