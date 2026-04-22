英超│车路士5连败主帅定球员有责任？ 罗仙尼亚成蓝狮最差教头 名宿帮手闹球员

周二英超车路士作客0:3大败予白礼顿，联赛已5连败，主教练罗仙尼亚赛后直接炮轰球员，称正选11人只有3、4位拚尽全力，其余斗志欠奉。然而罗仙尼亚带队踢了13场联赛输6场，是队史于英超输波比例最高的教头，数据显示他执教能力差。对于蓝狮沉沦究竟是球员定主帅问题，一众车路士名宿意见一致，直言是球员责任。

罗仙尼亚炮轰球员斗志欠奉。路透社

车路士队长安素费南迪斯为球会输波而感到失望。路透社

13场英超输6场 成车路士最差教头

连同今仗，罗仙尼亚带领车路士踢了13场英超，只得5胜2和6负的劣绩，他成为蓝狮队史执教至少5场英超比赛，而输波比率最高的教头，统计数据证明其领军功力一般。他赛后直斥球员无斗志，但球队今仗转踢3后卫阵式，战将明显不适应，中坚杜利奥查洛巴语带相关道：「我们制定了比赛计划，也努力执行了，但不知道为何踢得如此艰难。」

名宿撑罗仙尼亚闹球员

球员和罗帅意见不同，但一众蓝狮名宿就将球队沉沦的问题指向球员，前中坚加利卡希尔表示：「这场比赛找不到任何积极的东西，某程度上我为罗仙尼亚难过，是球员辜负了他。球队在最后20分钟似乎已接受了自己的命运，每球第二点都抢不到，被人看出没有斗志。」而前中场薛维尔指球队的跑动距离比对手少，明显是球员的斗志问题。