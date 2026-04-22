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英超│韦碧克第7次攻破车路士大门 突然模仿旧队友C朗庆祝动作 球迷：「串」加拿祖？

足球世界
更新时间：12:24 2026-04-22 HKT
发布时间：12:24 2026-04-22 HKT
白礼顿在周二英超主场3:0轻取车路士。路透社
白礼顿在周二英超主场3:0轻取车路士。路透社

白礼顿在周二英超主场3:0轻取车路士，韦碧克(Danny Welbeck)补时入波为球队埋斋，他庆祝时意外地模仿前曼联队友C朗拿度的招牌「Siu」庆祝动作，网民估计是否「串」车路士翼锋阿历真度加拿祖。而这名35岁老将今季持续大勇，本季联赛已攻入13球，追平队史单季英超入球纪录。同时他第7次攻破蓝狮大门，是他在英超赛场取得最多入球的对手。

韦碧克第7次攻破车路士大门。法新社
韦碧克第7次攻破车路士大门。法新社

 

韦碧克模仿C朗入球动作

韦碧克今场先任后备，到83分钟才替补出场。他上阵不久即有贡献，补时1分钟接应守将迪古柏的传中，铲射破网领军3球轻取车路士。此子建功后走向角球旗，跳起转身摊开双手落地，意外地采用前曼联队友C朗拿度的招牌「Siu」庆祝动作。韦碧克2008年于母会曼联出道，与C朗合作了一起，后者在09年转投皇家马德里。有网民估计韦碧克此举是否「串」车路士翼锋阿历真度加拿祖，据报后者是曼联队内不受欢迎人物，红魔左闸劳基梳尔在上轮击败蓝狮后，于社交媒体上载他与加拿祖短兵相接的相片，得到多位队友点赞，韦碧克此举或许隔空支持魔将。

13球成本季英超最多入球英格兰球员

而这名35岁中锋本季英超已入13球，追平格连梅利保持的队史单季英超入球纪录，亦是今届英超最多入球的英格兰土1本球员。此外他第7次于英超赛场攻破车路士大门，是他在联赛入球最多的对手之一，与韦斯咸一样。韦碧克赛后喜言：「全队上下都表现出色，赢得对抗，积极抢拼，争取第2点。这是一场非常精彩和强势的比赛，能够入3球兼零封对手太好了，这是一场积极的胜利。」

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