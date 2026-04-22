英超│韦碧克第7次攻破车路士大门 今季13球平队史纪录 模仿旧队友C朗庆祝动作最吸睛

白礼顿在周二英超主场3:0轻取车路士。路透社

，韦碧克(Danny Welbeck)补时入波为球队埋斋，他庆祝时更模仿前曼联队友C朗拿度的招牌「Siu」庆祝动作，叫人意外。而这名35岁老将今季持续大勇，本季联赛已攻入13球，追平队史单季英超入球纪录。同时他第7次攻破蓝狮大门，是他在英超赛场取得最多入球的对手。

韦碧克第7次攻破车路士大门。法新社

韦碧克模仿C朗入球动作

韦碧克今场先任后备，到83分钟才替补出场。他上阵不久即有贡献，补时1分钟接应守将迪古柏的传中，铲射破网领军3球轻取车路士。此子建功后走向角球旗，跳起转身摊开双手落地，意外地采用前曼联队友C朗拿度的招牌「Siu」庆祝动作。韦碧克2008年于母会曼联出道，与C朗合作了一起，后者在09年转投皇家马德里。

13球成本季英超最多入球英格兰球员

而这名35岁中锋本季英超已入13球，追平格连梅利保持的队史单季英超入球纪录，亦是今届英超最多入球的英格兰土1本球员。此外他第7次于英超赛场攻破车路士大门，是他在联赛入球最多的对手之一，与韦斯咸一样。韦碧克赛后喜言：「全队上下都表现出色，赢得对抗，积极抢拼，争取第2点。这是一场非常精彩和强势的比赛，能够入3球兼零封对手太好了，这是一场积极的胜利。」