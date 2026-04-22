英超｜曼联中场明奈三个月经历天堂与地狱 由频临离队到加薪4倍续约

仅仅三个月前，还因被前主帅冷落而心灰意冷、濒临离队的曼联青训中场明奈（Kobbie Mainoo），如今在看守领队卡域克（Michael Carrick）的麾下迎来了彻底重生！据英国传媒报导，这位刚满21岁的英格兰中场，答允与「红魔鬼」签下一份周薪高达12万英镑（约118万港元）的长约，其人工将翻足四倍，合约期更直至2031年。

三个月前险离队 如今人工翻四倍

今季对于明奈而言，可谓经历了天堂与地狱。在球季初段，他于前主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）的麾下苦无上阵机会，一度对其在奥脱福的生涯感到绝望。为了争取入选英格兰世界杯大军的机会，据报他当时已准备好在冬季转会窗，以借将身份离队，加盟意甲的拿玻里。

卡域克上任成生涯转捩点

然而，随著艾摩廉被辞退，由名宿卡域克接任看守领队一职，明奈的命运亦迎来了180度转变。卡域克上任后，随即对这位年轻中场委以重任，而明奈亦不负所托，凭借著出色的表现，在曼联中场站稳阵脚，并帮助球队在联赛榜上攀升至第三位，成为了球队不可或缺的一员。

重返英军出战世界杯

据悉，虽然卡域克一向不愿直接介入球员的合约谈判，但他对明奈的欣赏溢于言表。他曾亲自向球会高层表达，必须留住这位极具长远价值的明日之星，并完全赞同球会为其提供一份与其重要性相符的高薪长约。

从险被外借的失意人，到如今成为球队核心及英格兰国脚，明奈的华丽转身，全赖恩师卡域克的慧眼识英雄。如今，他不但重返英格兰大军名单，更对出战六月份在北美举行的世界杯，充满信心。