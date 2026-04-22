英超│车路士爆内讧 罗仙尼亚闹球员无尽力 「仅3、4人有心踢﹗」

车路士在周二英超作客0:3大败予白礼顿，联赛5连败兼没有入球之余，全场挨打无中目标攻门，表现远在水准之下。该队赛后更爆发内讧，主教练罗仙尼亚毫不掩饰直斥球员无斗志，阵上只有3、4名球员全力以赴，更指不可能每次都为他们辩护，自己都受够了。

车路士没有中目标攻门

今场车路士开赛3分钟即失守，换边后再失2球，净吞白礼顿三强。该队全面挨打，统计数据惨不忍睹，全场6次起脚4次被封堵，2次偏离目标，没有中目标攻门，预期入球值(xG)只有0.38，比9次中目标射门、xG达到2.17球的白礼顿辗压。而蓝狮于英超已5连败，期间更一球不入，认真丢脸。

罗仙尼亚开火闹球员

该队主教练罗仙尼亚赛后忍不住开火炮轰：「今场各方面都令人无法接受，这与我希望在球场上看到的完全相反。我很愤怒、很沮丧，感到麻木，情况必须尽快好起来。」他续指可以原谅失误导致失球、可以原谅射门未能命中目标，但不可原谅输掉各种五五波的对抗，以及躲避头槌，「我更失望是输波方式，我们只有3、4名球员拚尽全力，其他球员的表现拖了后退。」

称不可能每次为球员辩护

罗仙尼亚称自己不可能每次都为球员们辩护，真的不能再接受，今场这不单是车路士本季表现最差的一场，更是他生涯最不堪的比赛。